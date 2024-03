Három hónap alatt 24 kilót hízott Bogi, mert rossz diétát követett: „Rendszeresen falásrohamok törtek rám”

Egyre többen vannak már olyanok, akik a lehetőségeikhez mérten, egész fiatal koruk óta figyelnek az egészségükre. Bogi is közéjük tartozik, már tiniként is igyekezett egészségesen táplálkozni és rendszeresen sportolni. Ennek ellenére is belecsúszott a túlsúly és étkezési zavar útvesztőjébe.

Fotó: Jerkovics Boglárka

Divatdiétába kezdett

Bogi a szűk családjában is egészségtudatos példát látott. Már 13-14 évesen, ha csak lehetett, kerülte a cukros, feldolgozott, fehér lisztes termékeket.

– Az anyai vonalam miatt a combom, popsim erősebb volt, de kiskamaszként nem volt gond az alakommal – idézi fel a Fanny magazinnak. – Átlagos testalkatom volt, de ugyanakkor formás, mert mindig sportoltam valamit. Hiú fiatal lányként, 19-20 évesen mégis belevágtam egy diétába, ami akkor lett divatos. Gyors fogyást ígért, kevés lemondással. 70 kiló voltam, amikor elkezdtem, és 5 kilótól szerettem volna megszabadulni. Igazából túlmentem a célomon, mert 62 kg-ra sikerült lefogynom, aminek nyilván örültem. A diéta lényege a nagyon alacsony szénhidrát, és magas fehérjebevitel volt. Akkor még nagyon gyerekcipőben járt ez a dolog itthon. Azok közé tartozom, akik lelkesen belevágtak az újdonságba, amivel aztán alaposan megborult a szervezetük. A sikeres fogyás után, visszatértem egy normális étrendre, ami azt eredményezte, hogy másfél hónapig sem tudtam tartani azt a súlyt.

„Falásrohamok törtek rám”

Sok diétázóhoz hasonlóan, Boginak is az lett a fő problémája, hogy rettegett az ételektől és fogalma sem volt róla, hogyan étkezzen hosszútávon, egészségesen. Három hónap alatt 24 kilót hízott.

– Nem tudtam magamban jól helyre rakni, hogy ha nem azokat a dolgokat fogyasztom, amik a diétában elő voltak írva, akkor bűnt követek-e el, vagy, hogy mi az a mennyiség, ami még belefér – magyarázza. – Nagyon sok hiányosság volt a fejemben, hisz nem volt semmilyen segítségem. Amikor abbahagytam a diétát, addigra a szervezetem ki volt éhezve, és beindult a jojó effektus. Sajnos fogalmam sem volt arról, hogy mi történik velem. Baromi nagy szégyenérzetem volt, mert nem voltam képes türtőztetni magam, és rendszeresen falásrohamok törtek rám. Ezt csak az tudja, hogy milyen, aki már átélte. Ez nem olyan dolog, aminek megállj tudsz parancsolni, mert amikor ki vagy éhezve, akkor a szervezet követeli az ételeket, hogy vissza tudja tölteni a raktárait. Egyik nap falásroham volt, másik nap meg újrakezdtem a sanyargatós diétát, majd pár nappal később újra jött a falásroham, bűntudattal, önostorozással.

Inzulinrezisztencia és ételérzékenységek

Bogi bátran vállalja, hogy a bulimiával is meg kellett küzdenie ebben az időszakban, így kompenzálta a falási rohamokat.

– Ezt is szégyenként éltem meg – árulja el. – Utólag már szívesen mesélek róla, mert tudom, hogy sokan vannak hasonló cipőben, és nem merik megosztani senkivel. Nekem ez egy olyan vészcsengő volt, aminél tudtam, hogy ez nem mehet így sokáig. Orvoshoz fordultam, de mivel az éhgyomri cukrom rendben volt, nem csinálták meg az 5 pontos inzulinterhelést, így aztán csak évek után jöttek rá, hogy a divatdiéta következtében inzulinrezisztens lettem. Ezenkívül ételérzékenységek is kialakultak: tej és tojásérzékenység, fruktóz intolerancia. Közben nagyon sokat tanultam a táplálkozásról, a fogyás, hízás működéséről, ugyanakkor teszteltem magam, hogy milyen étel, mit vált ki nálam. Ahogy elkezdtem jó minőségű szénhidrátot fogyasztani és megreformálni az étkezésemet, úgy kezdtek el lemenni a kilók is...

Hízásának köszönheti a hivatását

Saját kálváriája ösztönözte arra, hogy kitanulja a szakmát. Ma már holisztikus táplálkozási tanácsadóként dolgozik.

– Miközben egyre mélyebben ástam magam a témába, elhatároztam, hogy szeretnék segíteni azoknak az embereknek, akik hasonló helyzetben vannak, vagyis szeretnének lefogyni vagy ételérzékenységgel küzdenek. Holisztikusan nézzük az adott embert, nem csak a testtel, hanem a lélekkel is foglalkozunk. Az elsődlegesen kezelendő terület a lelkünk, hiszen innen indul ki minden probléma, és csak utána vesszük mellé a táplálkozási, életviteli szokásokat. Például az én esetemben az volt a plusz kilók mögötti lelki ok, hogy valahogy mindig azt éreztem, hogy több van bennem, mint amit akkor meg tudtam mutatni. Azt éreztem, hogy máshogy szeretnék élni. A magánéleti dolgok miatt megrekedésben voltam. De pont ez a nehéz időszak vezetett el ahhoz, hogy megtaláljam azt a területet, amiben ki tudok teljesedni.



Mentes recepteket készít

Bogi két éve tartja a körülbelüli 62 kilós súlyát. Heti háromszor, négyszer jár edzeni, de idén új célt tűzött ki maga elé: heti öt edzéssel szeretné elérni, hogy a külső- belső combján meghúzódó kis lerakódás is eltűnjön. Az étkezéseit pedig már rutinszerűen készíti el magának.

– Én azt vallom, hogy mindent ehetünk, csak meg kell tanulni az ételek helyes elkészítésének a módját. Akkor sem kell ízekben, és ételekben sem hiányt szenvedni, ha testsúlyt szeretnénk csökkenteni. Én nem fogyasztok fehér lisztes dolgokat, tejtermékeket, tojást, cukrot, de ugyanúgy eszem akár pizzát vagy hamburgert is, csak másképp készítem el őket. Időközben a gasztronómia és a főzés is igazi szenvedéllyé vált az életemben. Mentes főzőtanfolyamokat tartok, mentes recepteket készítek, amikben a férjem a fő kóstolóm. Ő a mai napig mindenevő, így tudom, hogy ha nála átmegy egy fogás, akkor mások is szeretni fogják.