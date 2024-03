Ez a teszt a nőknek szól! Derítsd ki, milyen szerepet töltesz be a kapcsolatodban

A Fanny magazin tesztjéből elképesztő dolgokat tudhatunk meg magunkról.

1. Hogyan reagál, ha a párkapcsolatában nehézségek adódnak?

a) Igyekszem megérteni a páromat és közösen megoldást találni.

b) Többnyire átveszem az irányítást és én döntök a továbbiakról.

c) Ilyenkor inkább a háttérbe húzódom és alkalmazkodom.





2. Ki dönti el, hogy mivel töltsék a szabadidejüket?

a) Közösen ötletelünk, azt csináljuk, amihez mindkettőnknek kedve van.

b) Általában én javaslok programot, a leginkább az én terveimet követjük.

c) A partnerem ötleteit részesítem előnyben, szívesen csatlakozom hozzá.





3. Hogyan kezelik a pénzügyi kérdéseket?

a) Együtt tervezzük meg a költségvetést és közösen döntünk a kiadásokról.

b) Kézben tartom a pénzügyeket, általában én határozom meg, mire költsünk.

c) A partnerem kezeli az anyagiakat, ő dönt, én pedig megbízom benne.



4. Mi alapján osztják el a háztartási feladatokat?

a) Egyenlő arányban vesszük ki a részünket a teendőkből.

b) Én szervezem és irányítom, melyikünk milyen feladatot csináljon.

c) Leginkább a partnerem dönt és én segítek abban, amire megkér.





5. Általában ki kezdeményezi, hogy új tevékenységeket próbáljanak ki?

a) Mindig együtt döntünk arról, hogy mit szeretnénk csinálni.

b) Én szoktam új ötletekkel előállni, a partnerem gyakran követ.

c) Szeretem, ha párom vezet és új dolgokat mutat nekem.





6. Mi jellemzi a partnerével való kommunikációt?

a) Nyíltan és őszintén beszélgetünk, megosztjuk egymással az érzéseinket.

b) Általában kezdeményezek, és leginkább én mondom el a nézőpontomat.

c) Inkább hallgatok és hagyom, hogy a párom irányítsa a beszélgetéseket.





7. Jellemzően hogyan támogatja a társát?

a) Mindig számíthatunk egymásra, bátorítom a céljai elérésében.

b) Gyakran adok neki tanácsot és próbálom irányítani a döntéseit.

c) Többnyire a háttérből támogatom, de nem szólok bele, mit tegyen.





8. Mivel fejezi ki leginkább a szeretetét a partnere felé?

a) Gyakran megosztom vele az érzéseimet és sok időt töltünk együtt.

b) Szeretek meglepetéseket szervezni és programokat kitalálni.

c) Támogatom a céljait és mindig ott vagyok, amikor szüksége van rám.





Ha leginkább „a” válaszokat adott: Ön egyenlőségre törekszik a párkapcsolatában. Olyan nő, akinek fontos, hogy partnerével mindketten aktívan részt vegyenek a mindennapi élet szervezésében. Szereti, ha közösen oldják meg a feladatokat és együtt döntenek. Értékeli a kölcsönös tiszteletet és megértést, ami támogatja, hogy a párjával kiegyensúlyozott életet éljenek együtt.





Ha leginkább „b” válaszokat adott: Ön leginkább vezető szerepet tölt be a kapcsolatában. Olyan nő, aki gyakran kezdeményezi a változásokat, irányít és végrehajtja a terveit. Bár mindez izgalmas lehet és a biztonság érzetét nyújthatja önnek, fontos odafigyelnie arra, hogy a partnerének is legyen lehetősége kifejezni az igényeit. Ügyeljen rá, hogy a párja is részt vehessen a kapcsolat alakításában és a döntéshozatalban! Ezzel elérheti a kellő egyensúly kialakulását.





Ha leginkább „c” válaszokat adott: Ön a támogató partner szerepét tölti be a kapcsolatában. Olyan nő, aki elsősorban arra törekszik, hogy a partnerét segítse és gyakran hagyja, hogy a párja irányítson. A stabilitás biztosítása kulcsfontosságú lehet egy kapcsolatban, ugyanakkor fontos, hogy az ön igényei és vágyai is teret kapjanak. Érdemes lehet aktívan részt vennie a kapcsolat alakításában, ezáltal támogatva, hogy az kiegyensúlyozott és egyenlőségen alapuló legyen.