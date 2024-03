3 csillagjegy, aki kénytelen szembenézni a félelmeivel a hét folyamán

Nem véletlenül mondják: a csillagokban meg van írva a sorsunk és a jellemünk is. Születési dátumunk nem csak azt határozza meg, kik leszünk, milyen erősségeink és gyengeségeink lesznek, de azt is, rövidebb-hosszabb távon hogy alakul az életünk. A csillagállások folyamatos hatással vannak ránk, kiváltképp az arra érzékenyekre. Még akkor sem tudjuk kivonni magunkat a hatásuk alól, ha legyintünk: rám ez úgyse vonatkozik, mert nem hiszek benne. A kozmikus energiák körülöttünk vannak, három csillagjegy szülötteinek pedig alaposan felforgatják az életét a hét folyamán: nekik most kell majd szembenézniük a félelmeikkel, olyan döntést hozni, amit eddig halogattak, esetleg bátor lépést tenni az ismeretlen felé. Mindennek azonban meg lesz a gyümölcse: a lelki gyógyulás.

Szembenézel a félelmeiddel, a múlt hibáival, tévedéseivel, ez pedig felszabadít Fotó: Pexels

Csillagjegyek, akik szembenéznek a félelmeikkel a héten

Bika

Régi, rossz emlékek törnek a felszínre, melyek fájdalmas sebeket téphetnek fel, esetleg múltbéli hibákra, tévedésekre emlékeztetnek. A legfájóbb természetesen az: mindez a múlt, így már nem lehet változtatni rajta. A Bika feladata a héten, hogy rájöjjön arra, ez az egész egy gyógyulási folyamat része, így noha jelen pillanatban félelmetes szembesülni a múlt árnyaival, ezek összességében gyógyítólag hatnak majd.

Nyilas

A Nyilas jegy szülötteinek most el kell fogadniuk: az univerzum tudja, mit akar: nem véletlenül és nem is kínzásként szembesít a múlt sötét árnyaival. Ez a felismerés, valamint a múlt okozta félelmekkel való szembenézés felszabadítóan hat majd. Úgy érezheted, könnyebb, szabadabb vagy, ha győzedelmesen kerülsz ki a múlttal folytatott ütközetből.

Halak

Itt az ideje elengedned a benned lévő haragot! Van valaki a környezetedben, valószínűleg a családodban, akire jó ideje neheztelsz, most azonban rájössz: valójában soha nem adtál neki esélyt, hogy bizonyítson, soha nem nyíltál meg felé annyira, hogy megismerd a történetet az ő szemszögéből. Feladatot, hogy elfogadd: egy éremnek két oldala van, és nem bűn megbocsájtani. Fel kell ismerned: az idő – mint mondják – minden sebet begyógyít.