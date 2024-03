3 csillagjeggyel lehetetlen az együttélés, meg se próbáld!

Akadnak csillagjegyek, melyek képviselői nem akarnak se drámát, se kompromisszumot, ezért inkább egyedül élnek még akkor is, ha a párkapcsolatuk egyre komolyabbra fordul. Eláruljuk, kiknek jelent a megváltást a személyes tér, a szabadság és az egyéni kényelem triumvirátusa!

Te mennyire vagy képes megosztani a személyes teredet? (Fotó: Pexels)



Kos

Személyes térre van szükséged, akkor érzed magad a legjobban, amikor független vagy. Nem bánod, ha üres lakásba érkezel haza egy hosszú nap után, mert tudod, hogy azt teheted, amihez éppen kedved van. Úgy érzed, egyedül is jól boldogulsz, hisz sosem találkoztál még olyan bútorral, amit ne tudtál volna egymagad összerakni, vagy olyan csöpögő csappal, amely megjavítása kifogott volna rajtad. Szeretsz a saját ütemed szerint élni és nem bírod elviselni, ha valaki szabályozni próbál! Ha végül mégis összeköltözöl valakivel, lassan szokod meg az új helyzetet.

Bika

Nagyon fontos számodra, hogy milyen az otthonod, már csak azért is szívesebben élsz egyedül, hogy te rendezhesd be és díszíthesd fel a lakást - írja a bustle.com. Beleborzongsz a gondolatba is, hogy például a falak színéről kelljen vitatkoznod! Értékeled a függetlenséget, számodra bőven elég, ha valaki csak néhány órát tölt el az otthonodban. A társasági összejövetelek után sem vágysz másra, minthogy ledőlhess egy kicsit a kanapédra és azt nézhesd a tévében, amit csak akarsz!

Skorpió

Te aztán értékeled az otthon békéjét! Kissé befelé forduló típus vagy, ezért a nap végén szeretsz kikapcsolni. Nehézséget okoz számodra, ha egy fárasztó nap után még kedveskedned kell, ha hazamész, inkább csak becsapnád az ajtót és behúznád a függönyöket, mindenki mást kizárva a magánszférádból. Csakúgy, mint egy sziklában megbúvó skorpió, te is szereted, ha saját biztonságos tered van, ahol valóban önmagad lehetsz. Az átalakulás ugyanakkor az életed része, ezért lehet, hogy egyszer majd kivételt teszel valakivel!