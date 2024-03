Légy főszereplő a saját életedben! 10 dolog, amit nőként abba kell hagynod!

A saját boldogságunk érdekében itt az idő, hogy rendet rakjunk magunkban, és mi kapjuk a főszerepet a saját életünkben! Ehhez viszont néhány dolognak búcsút kell intenünk! A Fanny magazin segítségével összeszedtük, nőként mi az, amiben változtatnunk kell.

Meg kell hoznod pár döntést, de hidd el, jobb lesz! Fotó: Pexels

10 káros szokás, amiről nőként le kell mondanod

1. Állandó bocsánatkérés

Kutatások kimutatták, hogy a nők sokkal gyakrabban kérnek bocsánatot, mint a férfiak. Természetesen fontos, hogy ha hibázunk, akkor vállaljuk a felelősséget, de az állandó mentegetőzésről azonnal le kell szoknunk. Ne kérjünk elnézést a pincértől, amiért rendelni szeretnénk tőle, vagy ne esedezzünk a párunk, barátaink előtt, amiért nincs túl jó kedvünk, és emiatt nem vagyunk éppen szórakoztató formában. Nem kell mindent, amit teszünk minősíteni. Helyezzük kicsit előtérbe a saját preferenciánkat.

2. Mindenkinek igent mondani

Igen, találkozunk egy kávéra, még akkor is, ha kimerült vagyok, és legszívesebben hazamennék és bebújnék az ágyba. Igen, megszerkesztem az önéletrajzodat, még akkor is, ha el vagyok havazva a saját munkámmal. Igen, elmegyek egy dupla randira veled, a majdnem pasiddal és a szörnyű barátjával, ha te azt szeretnéd. Ne mondjunk többé igent, ha nem gondoljuk komolyan. Az emberek is jobban tisztelnek minket, ha határokat szabunk, ráadásul mi sem emésztjük magunkat felesleges dolgok miatt, és nem veszünk részt olyan eseményeken, amihez semmi kedvünk. Töltsük azzal a szabadidőnket, amivel mi szeretnénk!

3. Lemondani dolgokról

Lássuk be, rengeteg energiánk megy el arra, hogy meghatározzuk, mit tehetünk meg és mit nem, kivel találkozhatunk és kivel nem. Ne hagyjuk, hogy a bizonytalanságunk és a szorongásaink hozzák meg helyettünk a döntéseinket. Azt tegyük, amihez kedvünk van, különben biztos, hogy értékes élményekről maradunk le. Szóval menjünk el beszélgetni azzal a társasággal, akikről úgy gondoljuk, hogy nem illenek hozzánk, de valamiért mégis vágyunk rá, maradjunk el néha késő estig, akkor is, ha ez nem a leglogikusabb döntés, és kényeztessük magunkat egy hétvégi kiruccanással akkor is, ha ezer más dologra kellene a pénz.

4. Az ételt ellenségnek tekinteni

Nőként szinte kötelességünknek érezzük, hogy mindig a legjobb formában legyünk, egy deka felesleg se legyen rajtunk, sportos legyen az alakunk. Persze fontos, hogy figyeljünk oda arra, mit eszünk, és rendszeresen mozogjunk, hiszen ez nemcsak a külsőnk, de az egészségünk szempontjából is fontos, de ne ez irányítsa az életünket. Ha mindig lemondunk minden csábító finomságról, akkor az életünk kínlódás, lemondás és állandó szenvedés. Ez pedig borzalmas hatással van a hangulatunkra, az életérzésünkre. Együk meg azt az agyoncukrozott sütit, ha megkívánjuk, vagy egy tányér olasz tésztát, mert igen, ez kell a boldogságunkhoz! Ne érezzünk bűntudatot emiatt! A mértékletesség a kulcsa az egésznek. A hajunknak sem kell mindig úgy állnia, mintha most léptünk volna ki a fodrászunktól, és az sem kell, hogy mindig tökéletes sminkben tündököljünk.

5. Szexuális élet megítélése

Egyetlen nő sem érdemli meg, hogy lenézzük azért, hogy kivel vagy hány emberrel fekszik le, vagy hogy hogyan éli a szexuális életét. Amikor azon kapjuk magunkat, hogy ítélkeznénk, akkor inkább maradjunk csendben. Mindenki úgy éli az életét, ahogy jónak látja. Ugyanez igaz a saját szexuális életünkre is. Ne hasonlítgassuk magunkat másokhoz, hogy ők hányszor bújnak ágyba a párjukkal hetente, vagy mióta nem volt tartós párkapcsolatunk. Senkinek sem kell tudnia a számainkat. Csak tegyük azt, ami nekünk jól esik!

6. Saját magunk felcímkézése

Hajlamosak vagyunk mindent és mindenkit címkékkel teleaggatni, beleértve saját magunkat is. Előszeretettel mondjuk például, hogy én egy áfonyás pite vagyok, amit mindenki szeret, de a cukrászdában mégsem azt választja senki; ezért nincs pasim. Vagy, hogy én nem vagyok vicces, nem vagyok hajlékony, nem tudok táncolni. Csak lazán éljük az életünket, ne erőltessünk magunkra különböző szerepeket, csak, hogy szórakoztatóbbak legyünk mások számára, és higgyük el, hogy az áfonyás pite igenis, hogy finom, és igenis, hogy sokan választják! Csak észre kell vennünk! Arról nem beszélve, hogy mi döntjük el, kik akarunk lenni.

7. Ragaszkodás a tervekhez

Ne próbáljuk meg aprólékosan megtervezni, hogy mikor kell megtalálnunk a szerelmet, mikor kell gyereket szülnünk, mikor kell megszereznünk azt a bizonyos álommunkát, vagy mikor kell megvennünk a saját lakásunkat. Egyszerűen csak éljük az életünket, élvezzük minden pillanatát, örüljünk, ha valamit elérünk az álmainkból, de ne ostorozzuk magunkat, ha mégsem úgy alakul minden, ahogyan megterveztük. Lehet, hogy nem véletlen! Minden úgy van, ahogy lennie kell.

8. Nem vesszük ki a szabadságot

Rengetegen hagyjuk bent a szabadságunkat, csak mert úgy érezzük, hogy nélkülözhetetlenek vagyunk a munkánkban, vagy mert most éppen nem engedhetjük meg magunknak az utazgatást. Mostantól vegyük ki a nekünk járó szabadságot, kapcsoljuk ki a céges levelezést a telefonunkon, és csak lazítsunk. Menjünk fel a hegyekbe túrázni, ücsörögjünk a vízparton, vagy akár járjuk a várost. Mindannyiunknak szüksége van arra, hogy időnként szó szerint kikapcsolódjunk. Képzeljük el úgy, mintha a munka és kötelesség gombot egyszerűen kikapcsolnánk pár napra. Ez nem csak a lelkünknek tesz jót, de visszatérve a munkánkban is sokkal hatékonyabbak leszünk, így még a főnökünk is hálás lesz, ha egy kis időre nélkülöznie kellett minket.

9. Mérgező barátságok

Száműzzünk minden olyan barátot az életünkből, akikkel nem érezzük jól magunkat, kihasználnak vagy leszívják az energiánkat! Az élet túl rövid ahhoz, hogy ilyenekre pazaroljuk az időnket!

10. Egyéniség elrejtése

Szívesen hordanánk gésaruhát vagy indiai szárit, szalmakalapot, vagy vágatnánk rövidre a hajunkat, de nem tesszük, mert nem trendi, és különben is, mit szólnának mások?! Hagyjuk, hogy a személyiségünk kibontakozzon, merjünk kitűnni a tömegből, és bátran öltsük magunkra azt a stílust, amire vágyunk. Ki tudja, lehet, hogy két hét után rájövünk, hogy a gésaöltözet nem kényelmes, és inkább az afrikai ruhákban érezzük jól magunkat. Sosem tudjuk meg, ha nem próbáljuk ki, és mindig másoknak akarunk megfelelni.