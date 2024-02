Te tudod, miről árulkodnak az anyajegyek? Olvasd el a cikket, mielőtt átnézed a sajátjaidat

A testünkön található különböző méretű, formájú, színű elváltozásokat az idők kezdete óta számos misztikus hiedelem kíséri - írja a Fanny magazin. Lássuk a legérdekesebbeket!

Tényleg jelentéssel bírnak?

Egyesek úgy vélik, ezek egyedi jelek, amelyek utalhatnak az egyéniségünkre, a jellemünkre, az előző életünkre, vagy akár a sorsunkra, jövőnkre. Jelentésük kulturális hiedelmektől és egyéni értelmezésektől függően eltérnek. Az asztrológia szerint például az anyajegyek az előző életek lenyomatai vagy traumáiból származó energetikai lenyomatokat hordoznak. Ez a téma a tudósokat is foglalkoztatta és foglalkoztatja mind a mai napig. Dr. Ian Stevenson kanadai belgyógyász, pszichiáter például kutatást végzett olyan gyerekekkel, akik emlékeztek előző életeikre. Felfedezte, hogy sokuknak voltak olyan anyajegyei, amelyek megfeleltek az előző életükben bekövetkezett haláluk okának. Más hiedelmek szerint például a mellkason lévő anyajegy a szívvel kapcsolatos dolgokkal vagy érzelmi tapasztalatokkal való kapcsolatra utalhat, míg a homlokon található a spirituális vagy intellektuális törekvésekre. Az alakja vagy mintázata is szimbolikus jelentéssel is bírhat. Például egy anyajegy az arcon az önkifejezéssel, az önbizalommal vagy a karizmával kapcsolatos tulajdonságokkal hozható összefüggésbe, míg a kézen a kézügyességgel, a kreativitással vagy az erős munkamorállal függhet össze. Egyesek úgy tekintenek az anyajegyekre, mint egyedi vonásokra, amelyek hozzájárulnak az általános identitásukhoz és személyiségükhöz, éppen ezért, ha jobban megfigyeljük ezeket, azzal az önismeretünk fejlődhet, és ez bizony a hasznunkra válhat. Emellett persze rendkívül fontos, hogy egészségügyi szempontból is vizsgáljuk őket, és ha változik a színe, az alakja, a mérete, vagy bármi furcsaságot észlelünk, azonnal keressünk fel egy bőrgyógyászt!

Mit gondolnak a kínaiak?

Homlok: a bal oldalon lévő anyajegy pazarló életmódra, költekező hajlamra utal, a jobbon pedig önuralmat és erős akaratot sugall.

Orr: ha itt található, akkor kreativitást és szorgalmat tükröz. Az ilyen anyajeggyel rendelkező emberek általában sikeresek a karrierjükben és a családi életükben is.

Áll: a család kenyérkeresőjét, a család összetartó erejét jelképezi, ugyanakkor a személyiség kiszámíthatatlanságát vagy lobbanékony természetét is kifejezheti.

Amennyiben szőrszálak kandikálnak ki belőle, akkor az fokozza az adott anyajegy jelentőségét. Nagy bölcsességet és intelligenciát sugall.

Nyak: nehéz, bonyolult romantikus kapcsolatokra mutat rá. Sikeres életet jelez, nagy felelősségtudattal.

Kulcscsont: enyhe, simulékony vérmérsékletet és nagylelkűséget sugall.

Váll: a bal vállon lévő anyagi nehézségekre, pénzügyi problémákra utal, míg a jobb vállon lévő gazdagságot, jómódúságot takar.

Kar: férfiaknál családközpontú hozzáállást, míg nőknél ambiciózus karriert jósol.

Mellkas: nagyszerű gondolkodókat szimbolizál, de olyan embereket is, akik számítók, öntörvényűek lehetnek a saját érdekükben. A melleken levő anyajegy szenvedélyt, nagylelkűséget, szeretetet sugall, és jó kapcsolatra enged következtetni a gyerekekkel.

Köldök: ez a furcsa helyen megbújó anyajegy az életen át tartó szerencsét szimbolizálja. Igen ritka.

Fenék: lelkesedést, vitalitást, jó energiaszintet és az emberekkel való könnyed kapcsolódást, sőt, még anyagi jólétet is sejtet.

Hát: amennyiben feltűnő, hangsúlyos, akkor őszinte és nyitott személyiségre utal, karakteres, erős személyt jelez.

Láb: amennyiben a jobb lábon van anyajegy, az azt jelenti, hogy az illető kalandvágyó, ha pedig a balon, akkor rendkívül intelligens. Általánosságban pedig az utazás iránti szenvedélyt és a kihívásokra nyitott, szabadságszerető szellemet jelképezik. Az alsó lábszáron lévő anyajegy viszont kemény munkát, felelősségteljes személyiséget takar. A belső combon lévő anyajegy a gazdagságra való hajlamot jelzi.

Sarok: sajnos ez állandó balszerencsére utal.

Lábujj: határozottságot és függetlenséget sugall.