Pénz hullik az ölébe ennek a 4 csillagjegynek

Ikrek

Már januárban pénz állhat a házhoz, te leszel a 2024-es év egyik nyertese. Folyamatos bevételeid lehetnek, áramlik a pénz, még fizetésemelést is kaphatsz. Vegyél egy sorsjegyet, hátha könnyebben is hullik pénz a zsebedbe. A valódi szerencsét viszont a május 25-e utáni változás hozza el neked, amikor a Jupiter az Ikrek jegyébe lép majd. De ettől függetlenül a január is nagyon jó hónap lesz számodra a pénzügyeket tekintve.

Fotó: Csapo Balazs

Skorpió

Számodra is könnyen érkezik az év elején a pénz. Te is az év anyagi nyertesei közé tartozol. Kamatoztasd mindenképpen a képességeidet, karrieredben erre végre lehetőséget is kapsz majd. Tudatosságod és az intuíciód nagyon fontos lesz és a szerencse sem kerül el. Jól indul az év, csak légy befogadó, halld meg mások tanácsait is. Fogadd el az élet ajándékait, ez nagyon fontos.

Nyilas

Már a 2023-as évet is szerencsével zárod, de januártól tovább fokozódik a helyzeted, anyagi növekedés vár rád. Akár kockázatot is vállalhatsz, de ne vidd túlzásba. Rengeteg próbálkozáson vagy túl, hittél az eddigi üzleti kapcsolataidban, de nagyon jól teszed, ha bővíted ezt, és más munkák után is nézel. Nyitottságod elhozza azt a bevételt, amit megérdemelsz, ehhez viszont lehet új partnerekre kell lelj. Már január végén érezni fogod a változás gyümölcseit. Gazdagság vár rád hamarosan - írta a Ripost.

Vízöntő

El sem hiszed majd januárban, hogy ami történik, az jár neked! Annyira pozitív lesz a változás az anyagiak terén. Bár az elmúlt hónapokba már nyitott voltál kreatívabb tevékenységekre, és mozgásra is, de most olyan bevételi források nyílnak meg előtted, melyekre nem számítottál. Amibe energiát fektettél, annak megjelenik a pénzbeli érzéke is. Bizony a zsebedbe kerül a pénz! Vagy a bankszámládra?