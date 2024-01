„Rájöttem, hogy a legjobb barátnőm lefeküdt a férjemmel a lányunk születésének éjszakáján, most nem tudom, mitévő legyek”

Egy idős hölgy nemrég ünnepelte meg, hogy férjével már több mint 4 évtizede boldog házasságban élnek, gyerekeik és unokáik pedig rajonganak értük. Néhány napja azonban a nő megtudta, hogy a legjobb barátnője és élete szerelme 40 évvel ezelőtt, az első közös gyermekük születésének éjszakáján részegen lefeküdtek egymással. A két nő már 50 éve legjobb barátnők, most azonban rákot diagnosztizáltak és nem akarta a sírba vinni az igazságot, ezért most elárulta a gyanútlan asszonynak, hogy mi történt a 80-as években. A megcsalt fél most nem tudja mitévő legyen.

Egy férfi hűtlensége 40 év után derült ki /Fotó: Pexels

Meglepő levél érkezett a The Sun magánéleti rovatához péntek éjszaka. A tanácsadói csapatukat ugyanis egy 71 éves nő kereste fel, aki szörnyű helyzetbe került, és nem tudja, hogy mit tegyen.

"Tisztán emlékszem a napra, amikor megszületett az első gyermekem. A férjem bent akart maradni velünk, de nem engedték a kórházban, ezért elment egy kocsmába, hogy tejfakasztó jelleggel igyon párat. Közben felhívta a legjobb barátnőmet, hogy elújságolja neki, hogy minden rendben ment a szülés során. A barátnőm kicsit féltékeny volt ránk, és magányosnak érezte magát ezért meghívta magához a férjemet, akivel néhány hónapja házasodtunk csak össze"

- kezdte beszámolóját a felszarvazott hölgy. Majd így folytatta:

Itt még többet ittak, és egyre fesztelenebbek voltak, míg nem megtörtént a dolog. A barátnőm szerint csak részeg szex volt, egy egyszeri alkalom és semmi több, és azóta is bánja. 40 éve történt, és azóta soha nem is beszéltek róla.

"Levertnek érzem magam, bárcsak soha nem mondta volna el! De nemrég rákot diagnosztizáltak nála és nem akarta a titkát a sírba vinni. A barátnőm is azóta családot alapított, férje és gyerekei vannak. A férjemmel azóta nem találkoztam, hogy ezt megtudtam, nem tudom mit tegyek. Szeretem mindkettőjüket, de nem tudom, hogy ezek után hogy bízhatnék bennük"

- írta le kérdését a nő.

A lap tanácsadója pedig így válaszolt a megkeresésre:

"Úgy gondolom, hogy a barátnőd döntése önző volt. Senki más javát nem szolgálta, csak a saját lelkiismeretéét. Valószínűleg pánikba esett a diagnózisa miatt. Akármilyen bántó is ez most, alapos okunk van azt feltételezni, hogy valóban egyszeri alkalom volt. Mérlegeljen a férjével töltött 40 évvel kapcsolatban és beszéljen vele erről. Mondja el neki, hogy mennyire bántja ez önt, és figyelmesen hallgassa végig az ő válaszát. Ezután egy párkapcsolati szakértőt is felkereshetnek, hogy megtudják, hogy van-e még jövője a házasságuknak. Ha ebben nem partner, akkor egyedül is mindenképpen keressen fel egy terapeutát."