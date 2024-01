Három hónapja szexelünk a kocsiban, de nem akarja elhagyni a feleségét és a gyerekeit

A házasság az egyik legfontosabb szentség, és minden ember abban reménykedik, hogy a megfelelő embert választotta örök társául. Egy sikeres házasság nagyon sok tényezőtől függ, és sajnos a legtöbb esetben mindig akad néhány olyan tényező, ami boldogtalanná teszi a feleket. A kérdés az, hogy meg tudják-e oldani úgy, hogy ne váljanak külön. A szakértők szerint a sikeres házasság alappillérei közé tartozik a megfelelő kommunikáció, a bizalom, az őszinteség és a hűség. Egy férfi azonban már hónapok óta fittyet hány ezekre a tényezőkre, viszonyt folytat egy fiatal kollégájával, ugyanakkor esze ágában sincs elhagynia a családját. Szerinted kinek van igaza?

Nem óhajt elválni feleségétől a férfi

Egy fiatal, 24 éves hölgy osztotta meg sokkoló és elszomorító történetét.

- Egészen kezdő vagyok a szakmában. Most vettek fel nemrégiben adminisztrációs asszisztensnek, de kezdek aggódni. Van a cégnél egy srác, 42 éves, vicces és jól néz ki. Ő az egyik menedzser, és az egész cég egyik legnépszerűbb fickója. Nem sokkal a csatlakozásom után figyeltem fel rá. Csodás a mosolya, és amikor beszél hozzád, úgy érzed, hogy csak te létezel az egész világon. Először csak dumáltunk és poénkodtunk, amikor még ismerkedtem a hellyel. Hamarosan viszont azon kaptam magamat, hogy sokkal több időt töltök az ő épületszárnyában. Ő mindig későn dolgozott, és egy idő után én is elkezdtem késő estig dolgozni. Az egyik este már csak mi maradtunk az irodában. Főzött nekem kávét, és azt mondta, hogy én vagyok a legvonzóbb dolgozó, és mindig feldobom a napját, amikor belépek a szobába. Amikor bevallottam, hogy én is így érzek iránta, meglepődött, és zaklatott lett. Puszit adott, mire én hazamentem. A következő héten viszont meghívott munka után egy italra.

Ekkor csókolózni kezdtünk, majd rögtön visszavitt a munkahelyi parkolóba, kinyitotta az egyik kocsit, és a hátsó ülésen szexeltünk. Ez már 3 hónapja tart. Azt mondja, szeret engem, de ragaszkodik ahhoz, hogy soha nem hagyja el a feleségét és a gyerekeit. Borzasztóan akarom őt, egyszerűen megőrjít, de nem kaphatom meg. Fogalmam sincs, hogy mit csináljak

- mondta kétségbeesetten a nő, amit a The Sun hozott le. A szakértő erre azt tanácsolta, hogy vessen véget minél előbb ennek a kapcsolatnak.