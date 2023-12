Unod már a karácsonyfákat? Ezekkel dobd fel az otthonod

Unjuk már a megszokott karácsonyfákat, és egy igazán különleges alternatívára vágyunk? Ezeket az ötleteket igazán egyszerű megvalósítani!

Csillogás a köbön

Nincs más dolgunk, mint egy kétoldalú ragasztóval kisebb kampókat tenni a falra a megfelelő pontokon. Majd ezek mentén vezetni egy hosszú fényfüzért. Megkoronázhatjuk egy LED-es csillaggal, de akár díszeket vagy képeslapokat is aggathatunk rá.

Fotó: Oliver Perrott





Stabil lábakon

Elő a fa létrával és díszítsük kedvünk szerint! Kedvelt megoldás, hogy damillal lógatnak le a fokokról eltérő hosszúságban díszeket, de az is megteszi, ha fenyőgirlandot futtatunk végig rajta. Sőt, akár deszkalapokat is tehetünk rá, és arra pakolhatjuk a különböző dekorációkat vagy az ajándékokat is.



Tűlevelek nélkül

Nem szeretjük állandóan takarítani a lehullott tűleveleket? Ezt a natúr ágakból álló, simára csiszolt verziót biztosan imádjuk majd! Néhány műhóval lefújt toboz vagy kampónyalóka dísz, és máris kész a pompás fenyő!