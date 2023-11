Három sorozat, ezeket ne hagyd ki a téli estéken. Jennifer Aniston is rád vár

A filmimádóknak mi is lehetne jobb program a hosszú, őszi estéken, mint belemerülni egy jó kis sorozatba. A Fanny magazin összegyűjtötte, miket nem érdemes kihagyni.

The Morning Show 3

Két év után tér vissza az Apple TV+-ra Reese Witherspoon és Jennifer Aniston sorozata. Ebben egy fiktív reggeli tévéműsor kulisszái mögé leshetünk be, átélhetjük a szereplőkkel a vicces és feszültségekkel teli perceket is, melyek egy szerkesztőségben gyorsan váltják egymást. Ebben az évadban egy technológiai titán (Jon Hamm) érdeklődik a tévécsatorna iránt és rajta kívül több új színész is felbukkan a sorozatban.

Pókerarc

Rian Johnson új krimisorozatában minden epizódban új gyilkossági ügy kerül terítékre a SkyShowtime-on. A sorozat középpontjában a pincérnő Charlie Cale (Natasha Lyonne) áll, aki a hazugságok felismerésének veleszületett képességével rendelkezik, és miután menekülnie kell addigi munkahelyéről, egy kaszinóból, átszeli az Egyesült Államokat, miközben különös gyilkosságokat oldj meg.

Farkas

A Mo Hayder regényei alapján készült brit bűnügyi thrillersorozatban egy gazdag családot a saját otthonában ejtenek túszul pszichopata behatolók, míg Jack Caffery (Ukweli Roach) nyomozó eközben megszállottja lesz annak a szomszédjának, akiről azt hiszi, hogy az 1990-es években meggyilkolta a tízéves bátyját. Gyanús, hogy ezek a szálak előbb-utóbb összeérnek az HBO Max-on futó, nagyon nyugtalanító sorozatban.