Empatikus embernek gondolod magad? Nézz rá erre a képre és kiderül

Az utóbbi időben már többfajta képrejtvényt és tesztet is bemutattunk, ahol bizony szükség volt az elmédre. Most azonban egy olyat hoztunk el, ahol nem kell majd gondolkodnod, így egy kicsit koncentrálhatsz magadra is.

Rád melyik igaz? / Fotó: Pexels

Mia Yilin a közösségi oldalán egy képet mutatott meg, amelyből több következtetést is le lehet vonni az ember személyiségét illetően. Az optikai csalódásból kiderül, hogy empatikus ember vagy-e, de fény derül arra is, hogy szereted-e a kalandokat. Ez azonban attól függ, hogy mit pillanatasz meg először a képen.

Mia videóban adott magyarázatot erre:

Mutatjuk a magyarázatot:

Mia elmagyarázta, hogy egyesek elsőnek egy fehér galambcsapatot vesznek észre a kék égen, míg mások egy nő arcát figyelik meg először.

A nő a videóban elmondta, hogyha elsőnek a galambokat pillantottad meg, az arra utal, hogy kalandvágyó vagy és mindig izgalomra vágysz, mert a kiszámíthatóság untat. Ugyanakkor hajlamos vagy arra, hogy túlgondolj dolgokat, ez pedig felesleges stresszt okoz az életedben.