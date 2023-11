Ennél gyorsabb személyiségteszt nem létezik: egyetlen válaszból minden kiderül rólad

Ősi vágy, hogy a lehető legtöbbet megtudjunk magunkról, a lehető legjobban feltérképezzük személyiségünk rejtett, néha még magunk számára is ismeretlen részeit, rétegeit. Szerencsére erre már számtalan segítségünk akad: mind a különböző napilapok, mind az online oldalak kínálnak különféle személyiségteszteket, ahol több-kevesebb válasz megadásával megtudhatjuk, kik is vagyunk valójában. Az ilyen tesztek mind azon alapszanak, hogy egy-egy válaszadásunk – kiváltképp, ha nem "gondoljuk túl", hanem reflexszerűen bökünk rá – zsigerből jön, és így az igazi, hamisítatlan, kendőzetlen valónkról árulkodik – arról a karakterről, akit sokan még saját maguk elől is rejtenek.

Meg fogsz lepődni, egyetlen kérdésre adott válasz mennyi mindent elárul rólad! Fotó: Pixabay

Az utóbbi időben, a gyorsuló világ igényeihez igazodva egyre népszerűbbek azok a személyiségtesztek, amik nem lacafacáznak, nem húzzák az időt: egyetlen kérdést tesznek fel, arra egyetlen választ várnak, melyből ha nem is alkotják meg az egész jellemrajzunkat, de sok fontos tulajdonságra világítanak rá. Ilyen "egyperces" személyiségteszteket tesz kötté TikTok-videóiban Mia Yilin is, akinek következő kérdése így szól: mit láttál meg először az alábbi képen?

Mit láttál meg először? Sokat elárul a személyiségedről! Fotó: TikTok

Mindent megtudhatsz magadról, a válaszod alapján

Ha a lábat pillantottad meg először, élénk, vibráló személyiséged van. Olyan ember vagy, aki ha belép egy szobába, hamarosan felvillanyozza az egész társaságot. Ha valamit a fejedbe veszel, semmi sem állhat az utadba. Kevés emberhez kötődsz igazán, ennek ellenére jó kapcsolatokkal rendelkezel, mert képes vagy mindenkivel jól kijönni, és még azokkal is kedvesen viselkedni, akiket nem különösebben kedvelsz.

Ha a cápát pillantottad meg elsőként, megfontolt személy vagy. Úgy érzed, ritka az olyan önzetlen ember, mint te. Sajnos azonban a kedvességedet sokan kihasználják. Legnagyobb gyengeséged a makacsságod: nehezen ismered el mások igazát és fogadod el mások álláspontját. Emellett tartasz az ismeretlentől, legyen az akár egy új helyzet vagy egy új személy.