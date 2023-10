Figyelmeztet a bőrgyógyász: az életedbe kerülhet, ha nem mosod meg rendesen ezt a három testrészed

Ha folyamatosan bakteriális fertőzést fedezel fel a bőrödön, akkor az azért lehet, mert te is MRSA hordozó vagy ezeken a területeken. Ez a betegség pedig átterjedhet az ember létfontosságú szerveire is, beleértve a tüdőt, valamint a vérünket. Ha ezek a szerveink megbetegednek, az akár végzetes is lehet