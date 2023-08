Szeptemberi horoszkóp 2023: ezt ígérik a csillagok a kínai állatövek szerint

A kínai csillagjegyed alapján megérkezett a szeptemberi havi horoszkópod! Mit tartogat neked ez a hónap?

Fotó: Pixabay

Patkány

1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Ez a hónap kihívásokkal lesz tele, de csak azért, hogy megerősödj belülről. Talán egy váratlan társasági összejövetel formájában jön a kihívás, másokat viszont az tesz próbára, hogy le kell zárniuk életük egy fejezetét (talán egy szerelmi kapcsolatot), hogy tovább tudjanak lépni. A családoddal, a barátaiddal való kapcsolatod viszont virágozni fog ebben a hónapban. Szeptember második felében próbálkozz meg a vizualizációval, a meditációval, mert ezek segíthetnek elérni a céljaidat.

Bivaly

1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

A szeptember békés és harmonikus hónap lesz számodra. Ne ijedj meg, hogy a kezdet nem lesz ennyire egyszerű. Az első hét záporokat (metaforikusan) hozhat az életedbe, amely elbizonytalanít. Ám a belső erőd ezáltal megnő, a felszínre kerül, és minden nehézséget megszelídítesz. A barátaidtól, jóakaróidtól is segítséget kapsz. Írj ebben a hónapban naplót a jövőbeni terveidről, céljaidról, álmaidról. Ez különösen sokat segít azokon, akik olyan környezetben nőttek fel, hogy mindig azt hallották, semmire sem fogják vinni és semmire sem jók. A naplóírás segít megszabadulni az ilyen hazugságoktól.

Tigris

1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Légy óvatos a kiadásaiddal ebben a hónapban, különösen, ha vállalkozó vagy üzlettulajdonos vagy, és szeretnél valami rendkívül költséges dolgot vásárolni, vagy olyan megállapodást kötni, amely költségessé válhat. A szeptemberi energia jobban megfelel a magányos törekvéseknek és az individualista álmoknak. Még ha a szeretteiddel is társulnál, csak stresszt és kényelmetlenséget hoznál be az életedbe ebben a hónapban. Minden alkalommal, amikor nem vagy hajlandó visszariadni a kemény vitáktól és a szükséges konfliktusoktól, nyerni fogsz. Ne söpörj semmit a szőnyeg alá, és ne engedd meg másoknak sem, hogy ezt tegyék! Itt az ideje, hogy bátor legyél.

Nyúl

1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

A szeptember olyan lehetőségeket és körülményeket hoz, amely segít a fejlődésben. Ha 30 év alatti vagy, úgy érzed majd, hogy felnőttél. Másokat leckéztetni fog az élet. Jusson eszedbe, hogy soha nincs túl késő az újrakezdéshez, a tanuláshoz és ahhoz, hogy megtaláld önmagad. Ha nyugodtan és türelemmel kezeled ezeket a kihívásokat, hamarosan azon kapod magad, hogy kivirágzott az életed. Ebben a hónapban felerősödik benned a vágy, hogy segíts valakinek, aki nem olyan szerencsés, mint te. Vállalj önkéntességet valahol!

Sárkány

1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Sárkány, ez a hónap hektikus lesz számodra, de a karrieredben megvan a lehetőség, hogy a következő szintre lépj. Tehát ne állj meg most, és ne lassíts. Itt az ideje, hogy hódíts és ragyogj. Lesznek, akik úgy élik meg a mostani változásokat és feladatokat, mintha büntetést kaptak volna. De változtasd meg a gondolkodásmódod és így megláthatod az élet tanulságait. Így gyémántot bányászhatsz, míg mások csak a szenet látják meg.... A kiadásaidra viszont figyelj ebben a hónapban. Akár esküvő is kilátásban van!

Kígyó

1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

A szeptember igen változékony lesz a számodra, ami egyesekben szorongást válthat ki. De ugyanakkor lehetővé teszi, hogy megragadd életed gyeplőjét, és oda irányítsd, ahova szeretnéd. Érdemes lesz megvizsgálni a romantikus kapcsolataidat is: biztos, hogy a megfelelő partnerrel vagy? Vagy csak meggyőzted magad, hogy jó lesz ő is? Ebben a hónapban ne hamarkodd el a döntéseidet. Lépj egyet hátra és vizsgáld meg, mivel járnál jobban. Akár írd is le. Az impulzivitás most nem kifizetődő!

Ló

1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

A szeptember rohanó hónap lesz számodra, Ló. Néhányan nagyon közel állnak a céljaik eléréséhez, de nem ez a hónap lesz az, amikor áthaladhatnak a célvonalon. Csípd ki magad és menj társaságba! Tölts több minőségi időt a barátaiddal és a szeretteiddel! Itt az ideje, hogy őszintén beszélj a partnereddel a jövőről. Lehet, hogy közösen vágtok bele valamilyen üzletbe, vagy közösen vesztek valamit. Ebben a hónapban egy Kakas állatövi jegyű ember a segítségedre lehet, csak hallgasd meg!

Kecske

1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Kecske, számodra viszonylag unalmas lesz a szeptember. Ebben a hónapban semmi fontos nem fog történni, és néhány hónap múlva már emlékezni se fogsz erre az időszakra. Ez a hónap viszont nem lesz alkalmas a gyógykezelések elkezdésére. Viszont kedvező lesz az önfejlesztő munkára, hogy mélyen leáss a tudatalattidba és meglásd a gátló traumákat. Lehet, hogy még a gyerekkorodban gyökerezek ezek a rossz beidegződések, félelmek, rossz ideológiák. Itt az ideje, hogy megvizsgáld őket és elengedd, mert csak a boldogságod útjában állnak és gátolnak téged a fejlődésben. A szeptember támogatja minden kreatív elképzelésedet. Csak tudatosítsd magadban, hogy nem kell azonnal tökéletesnek lenned, a legfontosabb a fejlődés.

Majom

1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Majom, vigyázz, kinek adod a szívedet ebben a hónapban. Ez nem csak a szerelmi életedre vonatkozik. Előfordulhat, hogy egy rossz barát társaságában találod magad, aki először támogatónak tűnik, de később összetöri a szívedet. Szeptember eleje válaszút elé állít, ahol a választásod meghatározza a hónap hátralévő részét. Emlékezz a múlt leckéire, de ne hagyd, hogy visszatartsanak. Ne hagyd, hogy megakadályozzanak az intuíciód követésében. A 2-es szám szerencsés számodra ebben a hónapban.

Kakas

1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Kakas, ez a hónap vidámságot hoz az életedbe, különösen, ha egy zenei koncerten veszel részt. Minél többet jársz társaságba ebben a hónapban, annál erősebb lesz ez az energia, és annál gyorsabban érheted el személyes céljaidat. Ez különösen igaz azokra, akik az edzőterem szerelmesei. Ebben a hónapban, szeptember 29-én végezd el a teliholdas rituálét, amely segít a csakráid összehangolásában és a negatív energiák eltávolításában az életedből. Akár át is rendezheted a bútorokat a jobb feng shui szellemében.

Kutya

1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Kutya, tartsd magad az elképzeléseidhez és ne engedd, hogy mások véleménye befolyásoljon. Fontos válaszút előtt állsz, de jól fontold meg, mit lépsz, mert vagy rendkívüli szerencsét és sikert hoz számodra, vagy pedig megbuksz és kétségbeesésbe zuhansz. Ez különösen igaz azokra, akik a házasságot fontolgatják, vagy meg akarják kérni a kezét a párjuknak. Egy Disznó jegyűvel össze van kötve a sorsod, segíthet neked a személyes fejlődésedben. Ebben a hónapban ne halogasd a fontos beszélgetéseket, mert lehet, hogy megszakadnak a kapcsolataid a némaságod miatt!

Disznó

1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

A szeptember laza és könnyű hónap lesz számodra. A legtöbb idődet elveszi majd a házimunka és a kötelességeid, de jut majd idő azért a szórakozásra is. Hangolódj rá erre a lazább energiára, és ne próbálj senkit sem arra kényszeríteni, hogy mindenáron veled tartson ebben a hónapban. A kényszer és az erőszak csak rossz energiát szül. Összpontosíts ebben a hónapban a megnyilvánulásaidra, és dolgozz a kristályokkal, hogy segítsenek elérni a céljaidat. De a sárga gyertyák égetése is segít most neked.