Ez a csillagjegy ma átélhet egy kibékülést

Napi horoszkóp: 2023. 08. 23., szerda

KOS

Mintha kóstolgatna az univerzum, mely pontosan tudja, hogy mennyire nem bírod a szőrszálhasogató figurákat, mégis kóstolót ad belőle. Ráadásul nagy kanállal! Vegyél egy nagy levegőt, kezeld őket higgadtan és nyugtasd magad azzal, hogy egyszer majd ez a nap is véget ér.

Fotó: Shutterstock

BIKA

Micsoda találkozás! Bár az illető nem új az életedben, ma mégis egy olyan oldaláról ismerheted meg, melyről korábban nem tudtál. Ugyanakkor nem árt a kedvesség mellett bizonyos távolságtartással állnod az illetővel szemben, hogy megtudd, mit is akar tőled pontosan.

IKREK

Idén nem is hétköznapra esett augusztus 20-a, te mégis úgy érzed, mintha egy munkanap kimaradt volna, annyi a teendőd. Mi több, már a gondolattól is kész vagy, most elég egyetlen rossz szó, hogy a plafonon legyél. A trükk az, hogy egyszerre csak egy feladatra fókuszálj és meglátod, sokkal gyorsabban és hatékonyabban elvégzed a tengernyi teendőt, mint gondoltad!

RÁK

Sok minden foglalkoztat, s most úgy érzed, érdemes időt szánni ezekre a dolgokra. Szakíts időt az egyedüllétre, hogy elcsendesedve, elmélyülve megbirkózhass a kihívásokkal, megoldandó problémákkal!

OROSZLÁN

Úgy érzed, van valami a levegőben. Egyfajta vihar előtti csend. Nem tudod, mikor robbanhat ki, csak azt, jó eséllyel megtörténhet. Vonulj fedezékbe, igyekezz elkerülni mindenkit, akivel összezördülhetsz! Ha nem sikerül, akkor próbálj inkább külső szemlélőként részt venni a beszélgetésbe, ne próbálj meg belefolyni!

SZŰZ

Rég voltál ennyire a középpontban. Magad sem tudod, minek köszönheted ezt a nagy figyelmet, amely ma rád irányul, de nem is nagyon töprengsz rajta! Inkább élvezed a helyzetet.

MÉRLEG

Nehéz döntés előtt állsz, de ne feledd: nem véletlenül neked kell ezzel megbirkóznod! Ráadásul nem azonnal kell döntened, így lehetőséged nyílik mérlegelni, alaposan körbejárni a témát. Nézd meg, mi szól az egyik, illetve a másik irány mellett, készíts listát, hogy átláthasd a döntésed következményeit.

SKORPIÓ

Úgy adj, mintha nem lenne holnap! – akár ez is lehetne ennek a szerdának a mottója, ugyanis segítségért fordulnak hozzád. Ennek kapcsán még a válaszadás előtt két dologgal is tisztában lehetsz: mit is jelent a segítséged, illetve, amit teszel, azt nem biztos, hogy viszonozzák majd.

NYILAS

Forradalmi ötlet fészeli be magát a fejedbe, ráadásul nagy lehetőséget kínál. A csillagok mégis azt mondják: nem ez a megfelelő idő. A döntés természetesen a te kezedben van, ugyanakkor nem árt felidézni a mondást, miszerint járt utat járatlanért el ne hagyj!

BAK

Ha valami elromlik, azt sokszor célszerűbb lecserélni, mint megjavítani. Ez főleg az elektronos eszközökre igaz, az emberi kapcsolatokra kevésbé. Neked pedig ez utóbbi terén kell lépned: meddig vagy hajlandó elmenni a másikért, kettőtökért, és mi az, ami már nem fér bele?!

VÍZÖNTŐ

Jóból is megárt a sok – ezt ráadásul most a saját bőrödön tapasztalod. Muszáj vagy változtatni a helyzeten, regenerálódnod kell, mielőtt még nagyobb lesz a baj. Találd meg a megfelelő módot és váltsd valóra!

HALAK

Senki sem szeret veszekedni, viszont összekülönbözés nélkül nincs mód kibékülésre sem. Ez vigasztaljon a mai nap folyamán, amikor is jó eséllyel egy picit megjárhatod a poklot, ám ha jól csinálod, a végére újra szent lesz a béke!

/Forrás: Astronet.hu/