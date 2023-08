„Nagyon nehéz téma ez” – megszólalt a szakember a Magyarországon is terjedő új trendről

A Barbie film megjelenése óta egyre többen szeretnének egy babához hasonló külsőt, ezért keresnek fel esztétikai kezeléseket. Ez köthető a divatbabák kultuszához is, ami 1959 óta van jelen az életünkben, viszont most a Margot Robbie főszereplésével készült film miatt mindenki felkapta ismét a Barbie-t.

Gondoljuk át mi a reális változás számunkra Fotó: Pexels.com

Nagyon nehéz téma az, hogy nézhetünk-e ki úgy, mint egy Barbie-baba. Meg kell találnunk azt a megfelelő utat, hogy mivel lehet segíthetünk átgondolni ezt másoknak, akár gyermekeinknek, hiszen át kell gondolni mennyire reális ez!

- nyilatkozta Nagy Enikő Kamilla beauty terapeuta.

A baba igazából teljesen abnormális alkatot visel. A való világban sem állni, sem ülni nem tudna, de még lélegezni sem, hiszen nincsenek meg hozzá a kellő szervei, olyan vékony a dereka. Ezt a való életbe leginkább úgy lehet átültetni, hogy először is mindenkinek át kell gondolni, hogy az ő esetében mi a reális cél? Min lehet változtatni az alakunkon normális, egészséges körülmények között - akár diétával, mozgással vagy akár az esztétikához nyúlva.

Barbie egy teljesen elképzelt baba, aminek irreálisan hosszú lába, és szinte nem létező dereka van.

Ilyet nem tudunk alkotni!

- emelte ki Nagy Enikő Kamilla

Fontos, hogy lássuk azt, hogy most már nem csak a sztereotip Barbie-babák vannak a boltban. A tipikus vékony, szőke hajú, kék szemű játékok kívül, már sok testalkatú, más kinézetű babák is vannak. A közös bennük csak egy: szép a bőrük.

Bőrszerkezet javító kezeléseket tudunk végezni. A narancsbőrt el lehet tüntetni. Ezek leginkább azok a kezelések, amivel lehet a megjelenésen javítani. Ami reális

- mondta a beauty terapeuta.