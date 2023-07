Így mobilozz külföldön, hogy ne váljon rémálommá a nyaralás

Könnyedén válhat rémálommá a várva várt külföldi nyaralás, ha észrevétlenül olyan magas számlát hozunk össze az út alatt, aminek aztán hónapokig nyöghetjük a költségeit. Persze nem kell teljesen lemondanunk a telefonunk nyújtotta előnyökről, sőt! Ugyanakkor nem árt pár dologgal tisztában lenni. Mutatjuk, mik ezek!

Megszoktuk, hogy folyamatosan a kezünkben van a mobil. Külföldön azonban nem árt vigyázni! Fotó: Gabo_Arts / Shutterstock

Erre figyelj, ha külföldön mobilozol!

1. Megszűnt az uniós roaming

Könnyebb a dolgunk, ha az EU-ban nyaralunk, a roamingszabályozásnak köszönhetően ugyanis hasonló előírások vonatkoznak ránk, mintha itthon lennénk. Hívások esetén díjcsomagunk hálózaton kívüli percdíja kerül felszámolásra, azaz ugyanannyiért telefonálhatunk, mintha egy másik szolgáltatóhoz tartozó számot hívnánk otthon.

2. Korlát a netezésre

Az EU-n belül általában felár nélkül használhatjuk a belföldi adatkeretünket is. Utazás előtt azonban ellenőrizzük a feltételeket, korlátlan belföldi adatkeret vagy egy elegendő olcsó adatcsomag esetén ugyanis a szolgáltató megszabhatja azt az adatmennyiséget, amelyet felhasználhatunk roaminghelyzetben.

3. Automatikus csatlakozás

Amikor egy másik EU-tagállam területére lépünk, a telefonok a legtöbb esetben automatikusan csatlakoznak a szolgáltatóhoz. Arról azonban érdemes meggyőződni, hogy az előfizetésen aktív-e a roamingszolgáltatás, mert előfordulhat, hogy annak aktiválását külön kell kérni a szolgáltatótól.

4. Kérjünk értesítést

A szolgáltatóknak SMS-üzenetben személyre szabott díjszabási tájékoztatást kell küldeniük, amely tartalmazza az aktuális roamingdíjakat. Ez a tájékoztatás lemondható, és újból kérhető, ezért érdemes figyelnünk arra, hogy korábban esetleg nem mondtuk-e le a szolgáltatást.

5. Ellenőrizzük a díjakat

Jóval magasabb díjszabásra készülhetünk, ha EU-n kívüli államba telefonálunk vagy nem EU-tagállamba utazunk, ez ugyanis már nem tartozik a szabályozott roaming körébe. Még utazás előtt nézzünk utána, hogy az adott ország esetében milyen tarifák vannak aktuálisan.

6. Kerüljük el a számlasokkot!

A szolgáltatóknak biztosítania kell egy korlátot, amely legfeljebb 50 euró lehet. Ha elérjük a korlát 80 százalékát, sms-ben kapunk tájékoztatást, 100 százalék elérésekor pedig a roaming szolgáltatás korlátozásra kerül, azonban az ügyfél kérésére továbbra is biztosítani kell. A limit funkció lemondható és újból kérhető, így utazás előtt érdemes ellenőrizni, hogy korábban nem került-e esetleg lemondásra.

Nyaralás után ne járjon instant szívrohammal az első számla! Fotó: iMoStudio / Shutterstock

10 dolog, amit nem árt tudni a külföldi mobilhasználatról

1. Szűkös lehet a keret

A belföldi adatkeretünket felhasználhatjuk külföldön is, de utazás előtt érdemes ellenőrizni, mennyi adatot használtunk már fel az elérhető havi keretből. Ezt legtöbbször a szolgáltató felületén vagy az alkalmazásban tehetjük meg.

2. A hívott fél is fizet

Külföldi nyaralás előtt nézzük meg, hogy azok az országok, amelyeket utazásunk során érintünk, melyik díjzónába esnek. Előfordulhat, hogy az 1-es zónán kívüli hívások fogadása a hívott félnek is pénzbe kerül.

3. Vigyázzunk a határ mellett

Ha nem EU-tagállam határának közelében járunk, figyeljünk arra, hogy mobiltelefonunk ne váltson át a szomszédos ország hálózatára, ezzel akár több tízezer forintos vagy még magasabb számlát generálva. A mobilunkat érdemes kézi hálózatválasztásra állítani, így magunk választhatjuk ki a megfelelő szolgáltatót.

4. Véletlenül csatlakozunk

Amennyiben hajón vagy repülőn utazunk, és internet vagy telefon elérhetőséget észlelünk, ne használjuk, mert előfordulhat, hogy telefonunk véletlenszerűen csatlakozott a műholdas hálózatra, amely szintén magas költséggel járhat.

5. Tegyük repülő üzemmódba!

Megelőzhetjük a véletlen roaming csatlakozást, ha a mobilt az utazás előtt repülő üzemmódba kapcsoljuk, vagy figyeljük a készülék kijelzőjén megjelenő hálózatot, és kézi hálózatválasztást alkalmazunk.

6. Külföldön nem ingyenes

A hálózaton belüli ingyenes hívást tartalmazó kedvezmények általában csak belföldön érvényesek. Ilyen esetben, ha itthon ingyen beszélhetünk valamelyik családtagunkkal, külföldön ezt csak belföldi hívás percdíjáért tehetjük meg.

7. Figyeljük az akciókat

A szolgáltatók kínálhatnak a roaming szolgáltatásra úgynevezett alternatív díjcsomagokat is. Előnye lehet, hogy a szolgáltató belevesz nem EU tagállamot is, és azokban az államokban is EU-s díjszabáson biztosítja a roaming szolgáltatást.

8. A háttérben futnak

Az okostelefonok használata során a háttérben futhatnak olyan alkalmazások, frissítések, amelyek automatikusan adatforgalmat generálhatnak külföldön is. Ezeket utazás előtt érdemes manuálisan kikapcsolni, hogy takarékoskodjunk az adathasználattal.

9. Vegyünk helyi SIM-kártyát

Ha hosszabb időt töltünk külföldön, vagy EU-n kívüli helyszín az úti célunk, érdemes megfontolni egy helyi SIM-kártya beszerzését. Ez lehetővé teszi, hogy helyi tarifákon használjuk a mobiltelefonunkat.

10. Csupán pár kattintás

Készüljünk arra, hogy mi történik, ha mégis elfogy az adatkeretünk. Nézzünk utána a lehetőségeknek, minden szolgáltatónál van lehetőség bővíteni az adatkeretet egy telefonhívással, de akár SMS-sel is.