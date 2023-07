Figyelmeztetést adtak ki: minden nap ki kell kapcsolni a mobilt

Anthony Albanese, Ausztrália miniszterelnöke nemrég furcsa javaslattal állt elő: azt tanácsolta a lakosoknak, hogy naponta egyszer kapcsolják ki, majd kapcsolják be újra az okostelefonjukat. Az első hallásra különösnek tűnő tippel azonban a technológiai szakemberek is egyetértenek – írja a The Guardian.

Fotó: Pexels

Albanese szerint a lakosságnak proaktívnak kell lennie annak érdekében, hogy növelje a kiberbiztonságot. „Mindannyian felelősséggel tartozunk ezért, és ehhez csak olyan egyszerű dolgokat kell megtennünk, mint, hogy 24 óránként kikapcsoljuk a mobilunkat. Elég csak öt percre, amíg fogat mosunk, vagy épp fürdünk” – közölte a miniszterelnök.

Néhány évvel ezelőtt az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) szintén azt javasolta, hogy időnként – hetente legalább egyszer – kapcsolják ki az emberek a mobiljukat. Így csökkenhet az esély arra, hogy a készüléket folyamatosan nyomon tudják követni.

Priyadarsi Nanda a Sydney-i Műszaki Egyetem kiberbiztonsági kutatója szerint a telefon rendszeres újraindítása minimálisra csökkentheti a feltörés kockázatát, mert erőszakkal bezár minden olyan háttérben futó alkalmazást és folyamatot, amely kémkedik és adatokat gyűjt a felhasználók után.