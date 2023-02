Heti horoszkóp: szerencsét ígérnek a csillagok

Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

Neked nem a Halak újhold miatt izgalmas a hét indítása, hanem a Kosba lépő Vénusznak köszönhetően. Vénusz a szépség, a szeretet és a kis szerencse bolygója. Innentől szebbnek, szerethetőbbnek és kicsit szerencsésebbnek fogod érezni magad. Hét közepén kapsz elismerést, dicséretet, amitől madarat lehet veled fogatni. A hétvégédet a Bika Hold békéssé teszi. Pihenhetsz, töltődhetsz…

Fotó: Shutterstock

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Bolygód, a Vénusz hétfőn reggel a Kosba lép, és közel egy hónapon keresztül meggondolatlanságra hajlamosíthat. Ha jót akarsz magadnak, minden döntésedre aludj egyet! Kedden és vasárnap kellemetlen híreket kaphatsz, amelyekre ugyanakkor nem szabad csípőből reagálnod. Amennyiben vársz kicsit és közben lenyugszol, tiszta fejjel átlátod, mi a bölcs megoldás, mi az, ami méltó hozzád.

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

A hétfői Halak újhold a karriered jövőjében mutat új lehetőségeket. Több irány is járható, melyek közül neked kell választanod. Ez nem szokott zavarni, de egy keddi kellemetlen fényszög miatt most frusztrálva érzed magad. Amíg vitázol magaddal, ne válassz! Szerdától kedvezőbb konstellációk lesznek már az égen. Mindez lemeríthet, amit hétvégén ki kellene pihenned. Most kicsit lelassulhatsz.

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

Ellentmondásos hatások érnek már hétfőn, majd aztán az egész héten. Ez mindig így volt, de most feltűnően és tetten érhetően történik. Aggódnod nem kell, mert a hétfő reggeli Halak újhold új „eszközöket”, módszereket ad a kezedbe, amivel képes vagy uralni a váratlan helyzeteket. A hétvégéd megtervezésénél maradj rugalmas, mert tuti, hogy nem az eredeti terv lesz a végső…

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

Ugye, nem múlt el a játékos hajlam belőled? Neked nem szabad megkomolyodnod. A vidámság és a gyermeki rácsodálkozás minden bajodra orvosság. Ennek felélesztésében segít neked hétfőtől a Kosba lépő Vénusz. Lesznek kihívások a hét során, de ha a problémák fölé emelkedsz és megőrzöd a derűlátásodat, mindent meg tudsz oldani. Kérdés, hogy mersz-e optimista maradni.

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

A hétfő reggeli Halak újhold új embereket jelez neked. Számtalan új fura fazonnal találkozhatsz. Azonnal megvan a véleményed, amit meg kellene tartanod magadnak, ha nem akarsz rossz benyomást kelteni. Mindenki megvan győződve a saját igazáról. A másik is, és te is. Szerencsére a hétvégéd kifejezetten nyugisnak ígérkezik. Rendezheted a gondolataidat, és megértheted, mire tanított ez az egész.

