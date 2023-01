Kínai horoszkóp 2023: indul a Nyúl éve, sokunknak rendkívüli dolgokat tartogat

Mi minden vár az egyes csillagjegyekre a kínai horoszkóp szerint 2023-ban?

Fotó: Shutterstock, Pixabay

Kínai horoszkóp 2023: A Patkány

Patkány évek: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

A Patkány jegy szülötte nagyon szerencsés lesz ebben az évben. Olyan ajtók nyílnak meg előtted, amiket eddig zárva találtál, és benned megvan a kellő bátorság és találékonyság ahhoz, hogy élni is tudj a lehetőségekkel. Egyetlen dologra kell figyelned: ne hagyd, hogy a környezetedből érkező negatív hangok lehúzzanak!

Ha szingli vagy, akkor most nagyon is felerősödik benned az igény a szerelemre.Ha már régóta van párod, akkor nagyon boldog periódus veszi kezdetét az életedben.

Ez az év a karrieredben kiteljesedést, a pénzügyekben pedig határozottan jólétet jelez - írja az Astronet.

Kínai horoszkóp 2023: A Bivaly

Bivaly évek: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

A 2023-as esztendő fejlődést, gyarapodást hoz számodra. Bármilyen célodat valódra tudod váltani a szerelemben és az önmegvalósításban, pénzügyekben is.

Ha már van párkapcsolatod, most a komoly elköteleződést fontolgatjátok, házasság, családalapítás lehetséges. Ha régi a házasság, akkor is tesztek egy nagy lépést előre együtt egy régi terv megvalósításában. Ha szingli vagy, februárral kezdetét veheti egy nagyon komoly kapcsolat az életedben, és te révbe érhetsz ezzel a szép szerelemmel az év folyamán.

Karrierben most aratod le az elmúlt évek munkájának a gyümölcsét. Most előre léphetsz a ranglétrán.

Kínai horoszkóp 2023: A Tigris

Tigris évek: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

A szerencse minden területen megmutatkozik az életedben. Legelőbb a pénzügyekben: a te életedben is megindul a pénz áramlása.

Az idei esztendő sok Tigris életében a megállapodás esztendeje lehet. Az egyetlen dolog, amire figyelned kell: ne vesztegessétek az időt és energiát dominancia harcra. Alkalmazkodjatok egymáshoz!

A munka vonalán kisebb problémákat, de szuper megoldásokat is jelez a horoszkóp neked erre az esztendőre. Ötleteiddel te leszel az, aki előre viszed a munkahelyeden a dolgokat. Viszont vigyázz, ne engedd be a stresszt a magánéletedbe!

Kínai horoszkóp 2023: A Nyúl

Nyúl évek: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 és 2023

2023 a vízi Nyúl éve, ami rengeteg szerencsét, anyagi fellendülést és sikereket ígér a számodra. Minden előnyös tulajdonságodat jól tudod kamatoztatni, és a magánéleted is rendeződik.

A szerelemben felkavarodik körülötted az állóvíz, és bizony sokan fognak vonzódni hozzád. Szingliként csak kapkodod majd a fejed, és nehéz lesz a döntés. Az év második felében stabilizálódnak az energiák, és a szingli Nyúl megtalálja a boldogságot egy tartós párkapcsolatban.

A karrierben is nagyon jó lehetőségek mutatkoznak. Fontos, hogy jó csapatjátékos legyél, mert igazán jó eredményeket most akkor fogsz elérni, ha tudsz nagyban látni, együttes eredményekre törekedni.

Kínai horoszkóp 2023: A Sárkány

Sárkány évek: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 és 2024

A megérdemelt boldogság ideje lesz a mostani. Szükség lehet viszont arra, hogy megszabadulj a negatív, visszahúzó hatástól: ez azt jelenti, hogy elképzelhető, hogy meg kell szakítani valakivel a mérgező hatású kapcsolatot.

A fejlődés időszaka lesz ez a párkapcsolatban, szerelemben. Ha van párod, akkor ez azt jelenti, hogy megtanulod egyértelműbben kommunikálni az érzelmi igényeidet. Ha szingli vagy, akkor pedig letisztul számodra, hogy kire is vágysz valójában. El is jön számodra a megfelelő társ.

Nagy lehetőségeket hoz ez az év a karrierben is! Ahhoz, hogy ezeket a jó energiákat ki tudd használni, elébe kell menned az eseményeknek, és neked magadnak kell kezdeményezni.

Kínai horoszkóp 2023: A Kígyó

Kígyó évek: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 és 2025

Sorsfordító esztendőre számíthatsz, főleg a magánélet vonalán, de a munkában is jó lehetőségeket kapsz a sorstól.

Nem kevesebbet jelez a kínai horoszkóp 2023-ra, minthogy találkozol a lelki társaddal a következő hónapokban. Ez egy igazán izgalmas, szenvedélyes kapcsolat lesz. Ha van már párod, akkor a vízi Nyúl évében megerősíthetitek a kapcsolatot.

A munka frontján is mozgalmas és megterhelő időszak lesz számodra a mostani, ugyanakkor fejlődésre, önfejlesztésre is serkent a kínai horoszkóp 2023 szerint. Nem ez a legjobb év a munkahelyváltáshoz, ezért inkább az együttműködésre, csapatmunkára törekedj.

Kínai horoszkóp 2023: A Ló

Ló évek: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 és 2026

A most következő esztendő lelki szinten megbékélést, anyagi szinten fellendülést hoz, és ha ez nem lenne elég, még a szerelemben is szerencsét jelez!

A szingli Ló találhat egy társat, akire számíthat, aki mellett jól érzi magát, és aki a terveiben is támogatja. A párkapcsolatban élők most megélhetik a harmóniát, megbékéltséget, intimitást.

A karrierben az a fontos, hogy világossá kell tenned ambícióidat, céljaidat is a főnököd előtt, ebben most mutass határozottságot.

Kínai horoszkóp 2023: A Kecske

Kecske évek: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 és 2027

Bizony sokan fognak irigyelni: 2023 az anyagi fellendülés, a szerencse és az élményteli utazások ideje lesz számodra.

A szerelemben, ha volt is kérdés, vagy zűrös helyzet, az most megoldódik február környékén, és utána teljes a boldogság. A szingli Kecske áprilisban és májusban számíthat arra, hogy sokan közeledni próbálnak hozzá. Az egyik flört mély kapcsolattá lényegül át a nyár folyamán.

Rendkívül sok, jó lehetőség mutatkozik az előrelépésre a munkában is. Főként júniusban, júliusban és szeptemberben látszódnak nagyon jó energiák a karriert illetően.

Kínai horoszkóp 2023: A Majom

Majom évek: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 és 2028

Most jön az, amire már régóta vártál: 2023-ban sok szuper lehetőségben lesz részed, és előrelépést érhetsz el az élet szinte minden területén.

Nagyon erős szerelmi energiák hatnak rád 2023-ban. Magabiztos, erős kisugárzásod nem marad válasz nélkül: sokan próbálnak közeledni a szingli Majomhoz. Zökkenőmentes és egyszerű lesz a kommunikáció az ellenkező nemmel. El is hozza neked a szerelmet ez az esztendő.

Szükséged van a kihívásokra, de csak egészséges mértékben: és ez az év végre ilyen a számodra a munkában is. Kalandos, de nem veszélyes! A munkában is csupa jó dologra számíthatsz, olyan feladatokkal találnak meg, amik a kedvedre valóak.

Kínai horoszkóp 2023: A Kakas

Kakas évek: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 és 2029

Tartogat kihívásokat ez az időszak, de ne aggódj, hamar a kezedbe veszed az irányítást.

Az új kezdetek éve lesz a szerelemben 2023. A párkapcsolatban élő Kakas átértékeli a kapcsolatát és a fontossági sorrendeket. Ez nagyon jót tesz a házasságának, párkapcsolatának. Ha szingli vagy, új emberek lépnek be az életedbe, és köztük lesz a nagybetűs társad is.

A munka vonalán ráébredsz arra, mi az, ami téged valóban boldoggá tesz. Nemcsak a karrierben, hanem a nagybetűs önmegvalósítás terén is nagyot fejlődsz. Áprilisban, májusban új munkalehetőségeket is találhatsz.

Kínai horoszkóp 2023: A Kutya

Kutya évek:1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 és 2030

Idén csupa jó fordulatra számíthatsz, és a szerencse is melléd szegődik.

A szerelemben késztetést érezhetsz, hogy tisztázd a kissé a szőnyeg alá söpört problémákat a pároddal. Jót tesz ez a beszélgetés, sikerül megelőzni, hogy bármiféle konfliktus elharapódzon. Fontos, hogy lezárjátok a múltat, és a jövőre koncentráljatok. Idén eljegyzés, házasság, családalapítás – bármi lehetséges!

Nagyon sikeres lesz ez az év az anyagiak szempontjából és a munkában is. Fizetésemelést kaphatsz, de váratlan bónuszt, jutalmat is bezsebelhetsz az erőfeszítéseidért. Nemcsak a pénz miatt, hanem a munkahelyi légkör miatt is elégedett vagy: igazán megbecsülnek, és szeretnek a munkahelyeden.

Kínai horoszkóp 2023: A Disznó

Disznó évek: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 és 2031

Jó hírünk van: a vízi Nyúl éve rengeteg pozitív lehetőséget ad számodra! Az egész év során kiemelt fontosságú lesz a kommunikáció, hogy határozottan képviseld a véleményed.

Igazán erős szerelmi energiákat hoz az életedbe a vízi Nyúl éve. Ha őszinte kommunikációt folytatsz, és mindig kimondod az érzéseidet, akkor nagyon harmonikus, egyszersmind szenvedélyes év vár rád a párkapcsolatban.

Munka szempontjából igazán a csúcson leszel, gyakorlatilag bármi, amit eltervezel, sikerrel kecsegtet. Fontos, hogy az időbeosztásra ügyelj, és ne aprózd el az energiáidat. Jó lehetőségeid vannak, de fókuszálj mindig a soron következő lépésre.