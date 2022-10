Konfliktusok, kibékülések: Komoly változásokat hoz a hét

Oroszlán

Amilyen sikeres lesz a kedd, olyan bosszantónak ígérkezik a szerda. Ez a hirtelen váltás megviselhet. Úgy érezheted, hogy valamit rosszul csinálsz, pedig nem erről van szó. Sokkal inkább arról, hogy semmit nem vehetsz véglegesnek. Vagyis nem szabad bemerevedned, és hátradőlni sem. Hétvégén ne felejtsd el, hogy vasárnap az ünnep miatt minden üzlet zárva lesz! De azért ne kapkodj szombaton!

Szűz

A bolygók szerint itt az ideje, hogy beszélj a főnököddel. Totál felesleges magadban pufognod, te is tudod, ettől nem változik semmi. Kedden és szerdán olyan fényszögek lesznek az égen, amelyek segítenek, hogy érthetően, de ne támadóan fejezd ki magad. Főleg szóban. Jobb lenne, ha nem írnál, hanem személyesen beszélnél vele. Hétvégén valakivel összekülönbözhetsz, ha reagálsz a megnyilvánulására…

Mérleg

Döbbenetesen képlékeny most minden. Szeretnél már egy kialakult, kiszámítható, tervezhető ritmust, de folyton jön valami változás. Ez az egész ugyanakkor „edzésben tart”: nem kényelmesedhetsz el, és nem ragaszkodhatsz semmilyen rutinhoz. Szerencsére lesznek kisebb sikereid is ezen a héten. Kérdés, észre veszed-e? Vasárnap bolygód, a Vénusz és a Nap is kilép a Mérlegből. Ezt veszteségként élheted meg.

Skorpió

Fokozódó türelmetlenség jellemez ezen a héten. Jogos, hiszen napokon belül kezdődik a te hónapod. Vasárnap nemcsak a Nap lép a Skorpióba, hanem a Vénusz is. Előtte még jó lenne, ha az aktuális feladataidra koncentrálnál. Még jobb lenne, ha útközben nem kalandozna el a figyelmed. Nem lankadhat az éberséged, mert pillanatok alatt csínhelyzet adódhat…

Nyilas

A hét során sok derűs, inspiráló emberrel lesz dolgod. Ők nem panaszkodnak, pedig lenne okuk rá. Vegyél példát róluk, s engedd, hogy átragadjon rád az optimizmusuk! Pont erre van most szükséged. Nem a pánikoló, összeesküvés elméletet gyártó emberekre. Vigyázz, mert a párod féltékeny lehet azokra, akikkel jól érzed magad. Nyugtasd meg! Vedd elejét a jeleneteknek, balhéknak!

Bak

Készülj fel, hogy szerdán és csütörtökön a munkahelyeden olyasmi hangozhat el, amivel nem fogsz egyetérteni. Akár kérdezik a véleményedet, akár nem, semmiképp se reagálj keményen! Magad alatt vágod a fát, ha nyers stílust engedsz meg magadnak. Hétvégén megnyugtató fényszögek lesznek az égen. Sokat segít, ha nem kell dolgoznod. Otthon lesz időd feldolgozni mindazt, ami a hét során történt…