Ezt a három csillagjegyet a szíve vezeti

A Vénusz a napokban már belépett a Rák jegyébe, és augusztus 12-ig marad is. Ez a bolygó a szeretetről, szerelemről, érzésekről és emberi kapcsolatainkról árulkodik. Azt is megmutatja, hogyan tudunk adni és befogadni a szeretetből. Három csillagjegyre kifejezetten nagy hatással lesz ebben az időszakban ez a csillagállás. Ők azok, akiknek most mindenképp érdemes lesz a szívükre hallgatniuk. Megéri! Te közöttük vagy?

Fotó: Shutterstock

Rák

A Vénusz a saját jegyedben jár, hihetetlen bájjal, nőies energiákkal bizalommal leszel megáldva. A szíved megmutatja az utat, csak hallgasd hangját, így elrepít a szerelem síkjára. Itt az idő a randevúzásra, arra figyelj oda, hogy ne tévesszen meg a romantikus hétvége, nem biztos, hogy annyira komoly ez a kapcsolat, ahogy te most érzed. Ha kapcsolatban élsz, akkor biztosíthatod társad arról, amit érzel, hidd el, nem fog vele visszaélni. Az őszinteség most kifejezetten jót tesz a kapcsolatotoknak. Lendületet ad a romantikának. Még az is lehet, hogy egy luxusutazásra mentek, hiszen ez is a Vénusz műve!

Skorpió

Izgalmas időszakban vagy, ha most indulsz nyaralni. A szerelem nem várt helyen és időben kopogtat be hozzád. Itt az ideje, hogy befogadd és te magad is megajándékozd vele a másikat. Nem lesz szükség a sok gondolatra, merj bátran befelé figyelni. Érzéseid most nem tévesztenek meg, szenvedélyből és szexből sem lesz hiányérzeted. Különös kalandra indulhatsz a Vénusz energiáival, ki ne hagyd. Légy nyitott a befogadására. Emelkedett hangulatban, szinte egy álomba kerülhetsz ebben az időszakban. A nyár érted van!

Bak

Pároddal tiéd a nyár! Végre eljött az ideje annak, hogy kapcsolatod a mennyekbe repítsen. Régóta álmodozol már a szerelem édes ízéről. Nem kell azon gondolkodni, mi történik, egyszerűen elég megélni azt. A szerelem ilyen, nem kérdez, csak belép a kellő pillanatban, és megbabonázza lelkedet. Ha pedig még szingli vagy, ne csodálkozz, ha épp most ismered meg álmaid hercegét. Lehet, nem lovon érkezik, de valóságos és marad is egy ideig. Ne agyalj, csak menj az úton, a Vénusz mindvégig melletted lesz.