3 csillagjegy, akinek szó szerint minden sikerülni fog júliusban

Kedvező energiák segítenek minket júliusban: a Jupiter a Kosban jó lehetőségekről gondoskodik, a Vénusz a Rák jegyében pedig sok örömöt ígér. 3 csillagjegynek különösen szerencsés lesz ez a hónap - írja az astronet.

Kos

A Jupiter, a nagy szerencse bolygója a Kos jegyében jár egész júliusban, és jelzi, hogy bármi, amibe belekezdesz, sikeres lesz! Sorsszerű véletlenek segítenek majd az utadon, az lesz az érzésed, hogy mintha mindig jó időben lennél jó helyen. A Jupiter nemcsak a váratlan öröm bolygója, hanem a kiérdemelt boldogságé is. A júliusi szerencsehoroszkóp szerint korábbi erőfeszítéseid beérnék, és áttörést érhetsz el azokban az ügyekben is, amelyekkel korábban nem boldogultál. A pénzügyekben is fellendülést jelez.

Rák

Július nagyobbik részében a te jegyedben ragyog a Nap, ráadásul a hónap közepén a Vénusz is belép ide. Most igazán elemedben leszel, és a legjobb tulajdonságaid jutnak érvényre. Anélkül tudsz érvényesülni, hogy másokon át kellene gázolnod, hiszen ez kedves és gondoskodó személyiségeddel nem is fér össze. A Vénusz a jegyedben felerősíti a kisugárzásod, ha szingli vagy, most sok lesz a jelentkező, és egy nagy szerelem veheti kezdetét az életedben. A Vénusz a kis szerencse és a pénz bolygója is, így az anyagiakkal kapcsolatban is jó lehetőségeket jelez.

Oroszlán

Július 23-mal kezdődik az Oroszlán-hava, ami meghozza a szerencsét az Oroszlán jegyűeknek! Ráadásul július 28-án egy Oroszlán-újhold koronázza meg az időszakot. Sok tűz-elemű energiát mutat ez az időszak, hiszen a Kosban járó Jupiter is már eleve kedvez neked. Teremtőerőd, kreativitásod most gond nélkül ki tud bontakozni, és te ügyesen, jól élsz a kínálkozó lehetőségekkel. Nincs akadály, amit ne tudnál legyőzni júliusban! Igaz ez a munkára, magánéletre egyaránt: karrierben előrelépést, párkapcsolatban boldogságot hoz ez az időszak.