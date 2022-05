Szokatlanul fáradt vagy? Van egy rossz hírünk, ez lehet az oka!

Nem sokan tudják, de az állandó, szinte kipihenhetetlen fáradtság, fejfájás, állandó ingerlékenység, sűrű fejfájás hátterében egy egészen egyszerű hiányállapot húzódik meg a szervezetben. Ez pedig nem más, mint a vashiány. A tünetek sokszor nem hétköznapiak, és nagyon hasonlíthatnak a pánik szindrómára, így sokan fordulnak előbb pszichológushoz, mintsem a háziorvossal egyeztetve próbálnának meg a tünetek végére járni. Ez ugyanis egy egyszerű vérvétellel lehetséges.

A vashiány tünetei

A látszattal ellentétben a vashiányra nem csak az állandó fáradtságnak kellene felhívni a figyelmet. Vannak sokkal kevésbé ismert jelek, amik utalhatnak a problémára: ilyenek a sápadtság, gyengeség-érzet, hideg-érzet, rossz közérzet, erős szívdobogás érzés, étvágytalanság. Amire azonban kevésbé gondolnánk, hogy a szervezet a súlyos vashiányt úgy is jelezheti, hogy sokat fáj a fejünk, hiszen az agy nagyon érzékeny az oxigénhiányra. De érdemes akkor is vashiányra gyanakodni, ha erőteljesen hullik a hajunk, szokatlanul kiszárad a bőrünk, szánk, vagy ha gyakran érzünk „gombócot a torkunkban”.

Szokatlan fáradtság, fejfájás is jelezheti a vashiányt Fotó: Pexels

Így alakulhat ki

Bár egyes növényekben kifejezetten magas a vas-tartalom, mégis a szervezet számára a húsokból sokkal könnyebben szívódik fel. Ezért a vegetáriánusok körében sokkal gyakoribb a vashiány, és annak súlyos állapota a vérszegénység. Az állati eredetű vasforrások, mint amilyen a máj és a húsok, sokkal jobb felszívódási aránnyal rendelkeznek, vagyis a jóval kisebb mennyiség fogyasztása is fedezi a szükségleteket. Ha viszont az étrend változtatása nem elegendő, szükséges tablettával pótolni a vasat, ha lehet, C-vitaminnal együtt, ami segíti a felszívódást.

A táplálkozással hosszú távon javíthatunk

Aki tehát nem vegetáriánus, annak érdemes több húst és májat fogyasztania, de vegetáriánusoknál is van mód a megelőzésre, egyes magvak ugyanis sok vasat tartalmaznak. Ilyen például a szezámmag és a pisztácia. Mellettük a hüvelyes zöldségek, a teljes kiőrlésű lisztek is hasznosak, mert szintén több vasat tartalmaznak. A felnőttek napi vasszükséglete egyébként 10-15 mg. A vashiány kezelésének időtartama mindig attól függ, mi volt a kiváltó ok és mennyire súlyos maga az állapot: egy súlyos vashiányt például hosszú hónapokig, akár fél évig is kezelni kell - írja a hazipatika.com.

Ezekből együnk többet

Fokhagyma, aszalt szilva, mazsola, sárgabarack, aszalt sárgabarack, napraforgómag, póréhagyma, uborka, sárgarépa, mandarin, narancs, citrom, sörélesztő, sütőélesztő, búzacsíra, méz, mák, petrezselyemzöld, paraj, mángold, sóska, kaporzöld, zellerzöld, sütőtök, spárga, brokkoli, kelkáposzta, karalábé, vörös káposzta, káposzta, savanyú káposzta, zabpehely, hüvelyes növények, kukorica, dió, mogyoró, mandula, tejtermékek, bárány, nyúl, liba, kacsa, belsőségek, marhamáj.