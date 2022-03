Aki keres, a héten új szerelemre lelhet a csillagok szerint

Március közepéhez közelítünk, és bár még a tavasz nem akar megérkezni, a zsigereinkben viszont már nagyon érezzük a zsongást. A napokban az anyagiak kerülnek fókuszba, de természetesen nem maradunk szívügyektől mentesen: most is várhatók kedvező fejlemények, sőt új kapcsolatok is kilátásba kerülnek. Lássuk, mit tartogatnak a csillagok az egyes jegyeknek.

KOS (III. 21. - IV. 20.)

Valaki olyan szívességet kérhet tőled, ami ellenkezik az erkölcsi beállítottságoddal. Ne vacillálj: ha úgy érzed, hogy nem fér bele, higgy a belső hangnak, és mondj nemet! Szerelmeddel egy közös kiruccanás megtervezése kerül szóba. Szingli vagy? Egy barátnős utazás ötlete merül fel, ami ismerkedést tartogat.

BIKA (IV. 21. - V. 20.)

A napokban hatékony leszel a munkában, amit különösen abból vehetsz észre, hogy délutánonként hamarabb végzel, és több szabadidőd marad. Szerelmeddel sok-sok romantikára és önfeledt nevetésre számíthattok. Ha még várod a párod, most érdemes szétnézned egy társkeresőn.

IKREK (V. 21. - VI. 21.)

Kipróbálsz valami új és izgalmas dolgot. Ez nemcsak rövid távú szórakozást ad, de hosszú távon, hobbiként is sok örömet szerez a számodra. Kedveseddel közösen oldotok meg egy felmerülő problémát, ami újfent bizonyítja, hogy remek páros vagytok. Szingliként új jelöltet szemelsz ki.

RÁK (VI. 22. - VII. 22.)

Energikus és tevékeny leszel a héten. Sok mindent sikerül elintézned, amit szeretnél. Most egy kellemes kulturális program is adódik, ami feldobja a heted. Szíved választottjával egy, a közeljövőben esedékes utazás ad izgalmas témát. Ha még várod a párod, egyszerre két jelölt tetszhet meg.

OROSZLÁN (VII. 23. - VIII. 22.)

Munkahelyeden olyan feladatot kapsz, amit elsőre nehéz kihívásnak érzel, ám hamar megmutatkozik, milyen jól teljesítesz benne. Büszkeség tölt el, és nem is ok nélkül! Pároddal nagyszerű a kommunikáció, így most mindent gördülékenyen meg tudtok beszélni. Egyedülállóként új hódolód akad, de egyelőre kétesélyes a dolog.

SZŰZ (VIII. 23. - IX. 22.)

Tanácsra lenne szükséged, de azt nem tudod, kihez fordulj. Ha szakmai kérdés, ne az alapján dönts, kihez állsz legközelebb, hanem hogy ki a leghozzáértőbb az ismerőseid közül. Kedvesed és közted némi féltékenység ébred, amit csak őszinte szavakkal oldhattok fel. Szingli vagy? Most jól is eshet az egyedüllét. Koncentrálj magadra!

MÉRLEG (IX. 23. - X. 22.)

Pénzügyi fellendülést tapasztalhatsz a költségvetésedben. Manapság ugyanis kifejezetten jó szemed van az akciókhoz, így kevesebb a kiadásod. Szerelmeddel a humor jegyében telik a hét. A szokásosnál is többet fogtok nevetni. Ha még várod a párod, váratlan személytől kapsz bókot.

SKORPIÓ (X. 23. - XI. 21.)

Kreatívabbik éned bújik elő belőled, és egy izgalmas, tetszetős, egyedi tárgyat készíthetsz, ami akár ajándékként, akár saját lakásodba is tökéletes lehet. Kapcsolatod harmonikus. Környezetetek irigykedve figyeli turbékolásotokat. Ha még egyedülálló vagy, az online ismerkedés hoz sikert.

NYILAS (XI. 22. - XII. 21.)

Jó hírek ígérkeznek a számodra egy olyan ügyben, melynek alakulását a szíveden viseled. Öröm lesz számodra, hogy jó irányban halad tovább a dolog. Szerelmeddel új tervetek születik, amit közösen valósíthattok meg a jövőben. Ha még nincs párod, exedről hallasz meglepő információt.

BAK (XII. 22. - I. 20.)

Extra bevétel ütheti a markod, ha elég szemfüles vagy, és felfigyelsz egy kiegészítő, alkalmi munkalehetőségre. Járj nyitott szemmel! Kedveseddel kis vitád lehet egy szervezési kérdésben, de ne aggódj, hiszen nincsen tányér csörrenés nélkül. Ennyi belefér! Ha szingli vagy, egy régi próbálkozó újra felkereshet.

VÍZÖNTŐ (I. 21. - II. 19.)

Munkahelyi pletyka ütheti meg a füled. Jobb, ha kimaradsz belőle, ugyanis hosszú távon te járhatsz rosszabbul, amennyiben belefolysz az értelmetlen kellemetlenkedésbe. Pároddal egy régi titkot osztotok meg egymással. Ha még várod a szerelmet, most sok bókot kaphatsz, mert igazán vonzó a kisugárzásod.

HALAK (II. 20. - III. 20.)

Anyagi helyzeted javulni látszik, ugyanis most kiválóan felismered, mik azok a rések a költségvetésedben, ahol eddig kifolyt a pénz a kezeid közül. Ez hozzásegít, hogy változtass, és ezentúl több maradjon a zsebedben. Pároddal felhőtlen lesz a hét. Nyugalom és harmónia vár rátok. Szingli vagy? Meglehet, hogy egy korábban kikosarazott illetőnek adsz új esélyt.