Több csillagjegy szerelmi élete is megváltozik a következő napokban

A héten sokan örülhetnek megérdemelt sikernek a csillagok szerint, de lesznek olyanok is, akikre őrületes kalandok várnak a szerelemben. Örömteli események segítenek mosolygósnak maradni, még úgy is, hogy csak a hét vége felé robban be igazán a tavasz. Lássuk, mire számíthatnak a csillagjegyek március 27-ig.

KOS (III. 21. - IV. 20.)

A napokban valakitől nagyszerű ötletet kapsz. Bár erre te magad nem gondoltál, a megoldás elsőre szimpatikus lehet. Gondold át! Párkapcsolatod kiegyensúlyozott. Nem ígérkezik nagyobb vita, sem félreértés, amennyiben nyitott és őszinte marad a kommunikációtok. Szingli vagy? Egy kéretlen hódolód akad. A sors keze, hogy éppen a barátja, ismerőse vagy kollégája az, aki valójában érdekelne. Nem könnyű helyzet!

BIKA (IV. 21. - V. 20.)

Jó híreket tartogat a hét. Egy számodra fontos ügy mozdul előrébb, amitől nagyon bizakodóvá válsz, és pozitív hangulatba kerülsz. Párkapcsolatod szebb nem is lehetne. Romantika, sok nevetés és megannyi bensőséges pillanat vár rátok a héten. Egy új élmény ugyancsak színesíti heteteket. Szingliként egy barátnőd ismerőse izgathatja a fantáziád. Érdemes kicsit puhatolóznod, ki is ő.

IKREK (V. 21. - VI. 21.)

Valakiben kellemesen csalódsz. Bár az illetővel eddig nem volt felhőtlen a viszonyod, most ez jó irányban fejlődhet. Szíved választottja meglepetést okoz számodra, mert egy bizonyos helyzetben váratlan lesz a reakciója. A pozitív kép, amit róla alkottál, most tovább élesedik. Ha még egyedülálló vagy, most rendkívül élvezed a szingliség előnyeit, hiszen nem kell alkalmazkodnod, sem kompromisszumokat kötnöd.

RÁK (VI. 22. - VII. 22.)

Egy korábbi jó döntésnek hála, most kedvezően alakulnak a dolgaid. Büszke lehetsz magadra. Egy jó hírt is tartogat számodra a következő pár nap, ami feltehetőleg anyagi vonatkozású lesz. Szerelmeddel új élményben részesültök, olyasmit próbáltok ki vagy kóstoltok meg, esetleg olyan helyre látogattok, ami mindkettőtök számára ismeretlen. Ha még egyedülálló vagy, jelölted kapcsán csalódás érhet. Sajnos valamiben más, mint hitted.

OROSZLÁN (VII. 23. - VIII. 22.)

Egész héten a természetbe vágysz. Érdemes hétvégére szervezned egy kellemes kirándulást. Pároddal minden közös óra öröm lesz. Igaz, most kicsit kevesebb időtök lehet kettesben, amit mindketten megszenvedtek, de a vágyakozás a lángoló érzelmeitek ékes bizonyítéka lesz. Ha még szingli vagy, egykori plátói szerelmed jut eszedbe: vajon mi lehet vele?

SZŰZ (VIII. 23. - IX. 22.)

Pénzügyeid foglalkoztatnak, ugyanis egy nagyobb kiadás van kilátásban. Jó, ha előre kalkulálsz. Hasznos lehet egy-egy felesleges költést is elkerülnöd. Párkapcsolatod csodás, és ezt a környezeted is észre veszi. Sajnos akadhat egy irigyetek, aki megpróbálhat ezen változtatni. Szingli vagy? Riválisra lelsz: kiszemelted körül egy másik nő is mozog, akinek a jelenléte bosszanthat.

MÉRLEG (IX. 23. - X. 22.)

Ismeretlen feladattal találod szemben magad, mely elsőre ijesztőnek tűnhet, de hamar kiderül, hogy őstehetségként állsz helyt a szerepben. Ez sokat lendít az önbizalmadon. Ha párkapcsolatban élsz, közösen oldotok meg egy olyan ügyet, ami a jövőtök szempontjából is fontos lehet. Újfent kiderül, milyen remek csapat vagytok. Ha még szingli vagy, egyszerre két férfi is megtetszik. Ki lesz a befutó?

SKORPIÓ (X. 23. - XI. 21.)

Még a szokásosnál is termékenyebb leszel a héten, kreativitásodat pedig a főnököd is értékelni fogja. Nagy sikert aratsz egy ötlettel, ami akár egy előléptetést is vonhat maga után a későbbiekben. Szerelmeddel a humor jegyében telik a hét. A szokásosnál is többet nevettek, ami mindkettőtöket feltölt. Ha még szingli vagy, egy randiapp hozhat változást: még a héten találkára hívhatnak.

NYILAS (XI. 22. - XII. 21.)

Döntést kell hoznod, ám ha sokáig vacillálsz, akkor két szék közt a pad alá esel, és egyik verziót sem sikerül elérned. Szíved választottjával kompromisszum kötésére van szükség, igyekezzetek alaposabban is átlátni egymás feladatait és kötelezettségeit. Ha még egyedülálló vagy, egy jóképű idegennel hoz össze a sors. Bár egyre több derül ki róla, könnyen lehet, ez csak egy rövidebb kaland lesz.

BAK (XII. 22. - I. 20.)

Magával ragad a közelgő tavasz, és ez otthonod dekorálására sarkall. Most csodaszép, az évszakhoz illő dekorációt készíthetsz, aminek még a vendégek és a szomszédok is csodájára járnak majd. Párkapcsolatod harmonikus, de ne feledd, ha felmerül egy probléma, azt meg kell beszélni, különben mindez elillan. Szingliként az online ismerkedés tartogat sikert: komoly párjelölted akad.

VÍZÖNTŐ (I. 21. - II. 19.)

Valaki tanácsot kér tőled, és szerencsére éppen jártas lehetsz a kérdésben. Azért légy megfontolt, hiszen az, amit saját esetedben jó megoldásnak hiszel, nem feltétlenül klappol más ember terveivel. Kedveseddel egy közös, baráti vagy családi program ígérkezik, mely közelebb visz titeket a másik fél társaságához, gyökereihez. Ha még szingli vagy, valaki titkon azt tervezi, hogy randira hív.

HALAK (II. 20. - III. 20.)

Többen is szívességgel kereshetnek meg a napokban, de sajnos nem tudsz mindenütt száz százalékban jelen lenni. Nem is kell: gondolj a saját szükségleteidre is, ne áldozd fel a pihenőidőd! Priorizálj, és csak arra mondj igent, amit kényelmesen be tudsz vállalni. Pároddal egy távoli utazás ötlete merül fel, melynek már a megszervezése is öröm lesz. Szingliként egy régi exed próbálkozhat újra.