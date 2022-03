Meglepő dolgok derültek ki három csillagjegyről is

Igaz, nem egyformán, de van a zodiákusban három olyan csillagjegy, akik olyannyira céltudatosak, hogy lehetetlenség őket felülmúlni. Igaz, más módokon mennek a falnak, ha a céljaik eléréséről van szó. Eltökéltség, bátorság, vagy éppen megfontoltság – ezek vezérlik őket. Ha pedig elbizonytalanodtál a jövőddel kapcsolatban, mindenképpen egy Oroszlán, Kos, vagy Vízöntő ismerősödtől kérj tanácsot!

Oroszlán

Kedves Oroszlán, ugye nem lepődtél meg, hogy helyet kaptál ezen a listán? Oroszlánként te vagy a legmagabiztosabb az összes csillagjegy közül, köszönhetően az uralkodó bolygódnak a Napnak, ami folyamatosan ellát az energiájával. Ez pedig azt is jelenti, hogy természetesen az életedre, jövődre nézve is komoly tervekkel rendelkezel. De te nem csak tervezgetsz, bátran meg is teszed a szükséges lépéseket, aminek köszönhetően szinte mindig meg tudod valósítani a céljaidat.

Kos

A Mars bolygó szülöttjeként te egy igazi modernkori harcos vagy, aki a bátorságáról és kezdeményezőkészségéről is híres. Te nem tétovázol, ha valamit kigondoltál, abba rögtön belecsapsz, tudod, mit akarsz, és kész vagy megküzdeni érte. Az önbizalmad nem ismer határokat, ami egyrészt egy jó dolog, de azért néha érdemes lenne visszább venned egy kicsit, és engedned, hogy a körülötted lévők is kibontakozhassanak. Ha meghallgatsz másokat, az neked is csak a javadra válhat.

Vízöntő

Igaz ugyan, hogy a magabiztosságot a legtöbben a Kos és az Oroszlán tüzes energiájával kötik össze, de neked is bőven van önbizalmad, csak nálad ez a kiegyensúlyozottságodból fakad. Vízöntőként te az Oroszlán ellentéte vagy, de mint tudjuk, az ellentétes jegyekben valójában sokkal több a közös, mint elsőre gondolnánk. Lehet, hogy nem vagy olyan tüzes és robbanékony, mint az előző két társad, de igenis komoly céljaid vannak az életben, és sosem riadsz vissza tőle, hogy a meggyőződéseidet megvalósítsd.