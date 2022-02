Segítenek szerelmet találni a bolygók, eláruljuk, meddig várhat egy új kapcsolatra

Lássuk, mire számíthatunk még a héten!

Kedden a Hold fényszögeli a Nap-Szaturnusz együttállást. A mai napon a kötelesség, a felelősség és a becsület kerül előtérbe. Fókuszba kerülhetnek a hagyományok és a családi ügyek, és az üzleti kötelezettségek is, amitől a nap végén a szokásosnál is fáradtabbnak érezhetjük magunkat. Ez egy komoly elköteleződés időszaka lehet, amikor egy új projektbe kezdhetünk, amelynek hosszú távú következményei vannak a jövőre nézve. Az előrelépés lehetséges, de kétségeink lehetnek a hatékonyságot illetően, vagy bizonytalanok láthatjuk a jövőt. Érezhetjük, hogy elveszítjük a kapcsolatot másokkal, mivel ez a tranzit elszigeteltséget is hozhat, ennek oka lehet az ambícióink követése.

Szerdán a Hold belép az Ikrek jegyébe, a pihenés nem lehetséges most. Állandó szellemi cselekvésre van szükségünk, különben nyugtalanság támad bennünk, majd jön az ingerlékenység. A kommunikáció most fontos, és a nap nagy részét telefonálással és olvasással töltjük, e-maileket küldözgetünk, leveleket írunk, vagy lehet néhány rövid találkozásunk. Sok eszmecserére van szükségünk. Sokkal érdeklődőbbek vagyunk, és rövid távú változatosságra van szükségünk az életünkben. Figyeljünk arra, hogy képtelenek vagyunk kezelni a csendet, és túlságosan változékonyak lehetünk, és nem tudunk elég sokáig koncentrálni egy adott dologhoz, hogy átlássuk azt teljességében.

Csütörtöktől a Merkúr több napon keresztül együttáll a Plútóval, figyelmünket most a Plútó elmélyíti. Intenzitásra vágyhatunk az emberekkel folytatott kommunikációban. Egyértelmű, precíz és praktikus terveket dolgozhatunk most ki. Amikor kommunikálunk, erősebbnek és szenvedélyesebbnek tűnhetünk. Most nem tűrjük, hogy valaki irányítson bennünket. Kialakulhat harc a hatalomért. Előfordulhat, hogy ellenségesebbnek látszunk, vagy agresszíven viselkedhetünk.

Pénteken a Vénusz és a Mars együttállnak, kéz e kézben folytatják útjukat március 3-áig. Ez egy különleges tranzit, amikor a két szexuális planétánk három hétig együtt mozog, fokozza az intim kapcsolatok iránti vágyunkat. Szerencsére a gyengédebb és érzékibb oldalunk dominál, növelve az esélyünket arra, hogy társat találjunk. E két bolygó együttese kiegészíti a nyers szenvedélyünket és szexuális vonzerőnket. Ez az időszak ideális romantikára és új barátok szerzésére egyaránt.

Szombaton a Hold a Nappal trigonban áll, erősnek érezzük magunkat, tele vagyunk energiával. Itt az ideje, hogy befejezzük azokat az otthoni munkálatokat, amelyet már elkezdtünk. Harmóniára és javulásra számíthatunk a kapcsolatokban, különösen az ellenkező nemmel. Jobb egyensúlyt tarthatunk fenn magánéletünk és munkánk között.

Vasárnap a Hold szembenáll a Vénusz-Mars konjunkcióval: amikor a Hold fényszöggel érinti e bolygópárost, fellobbantja a szikrát. Ilyenkor elárasztanak bennünket az érzések, és motiváltak vagyunk abban, hogy keressük a szerelmet. Ha szenvedélyeinket követjük, sok nagyszerű dolgot tapasztalhatunk meg. Intenzívebben reagálunk a külső hatásokra. Szexuális vágyaink is megnövekednek. A Vénusz és a Mars együttállása sokaknak elhozza a szerelmet.