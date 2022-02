A mutató vagy a gyűrűsujjad a nagyobb? Elképesztő, mennyi mindent elárul a személyiségedről a kezed

Számos teszt született már arra, hogy jobban megismerhessük a személyiségünket. A tudósok most az ujjak hossza és a személyiség között találtak kapcsolatot. Tehát ha tanulni akarunk magunkról valamit, elég csak letekintenünk a kezünkre.

Nyújtsd ki a bal kézfejed és vizsgáld meg, a gyűrűs- vagy a mutatóujjad a hosszabb?

A. Ha a gyűrűsujjad hosszabb, mint a mutató

Ha a gyűrűsujjad hosszabb a mutatóujjadnál, akkor alapvető tulajdonságod a kedvesség és a báj. Hamar megtalálod a közös hangot másokkal, kedvességeddel szinte mindenkit leveszel a lábáról. Szeretsz flörtölni és veled is szívesen flörtölnek. Nem tartozol a leghűségesebbek közé, de ha nagyon megszeretsz valakit, képes vagy mellette kitartani akár örökké is. Szeretsz kockázatot vállalni, mindent megteszel, hogy elérd a céljaidat, ám néha előfordul, hogy álmaid kergetése agresszivitásra sarkall. A katonaságnál, az értékesítésnél nagy sikereket érhetnél el, de vezetőként is csillognál.

B. Ha a mutatóujjad hosszabb

Ha a mutatóujjad hosszabb a gyűrűsnél, öntudatosság és maximalizmus jellemez. Igazi vezetőnek születtél. Gyorsan reagálsz és biztos kezekkel vezeted a többieket. Leleményes vagy, magabiztos, és az emberek úgy érzik, mindenre tudod a választ. Kiváló politikus, coach, író vagy tanár válhat belőled.

C. Ha egyforma a két ujjad

Érzelmi stabilitás jellemez, jó modorral rendelkezel, romantikus partner vagy és kiváló csapatjátékos. Az a típus vagy, akinek bátran el lehet mondani titkokat, biztosan nem adod tovább másnak. A barátaid szívesen kiöntik neked a szívedet, megbíznak benned és tudják, hogy együtt érző vagy. Örömmel segítesz másokon, magaddal azonban keveset törődsz. Éppen ezért hajlamos lehetsz a szorongásra, esetleg depresszióra. Kiegyensúlyozottság jellemez, félsz, hogy hibázol vagy megbántasz másokat, ezért inkább kétszer átgondolod, mit mondasz ki hangosan. Remek ápoló, szociális munkás vagy terapeuta válhat belőled.