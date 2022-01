Izgalmas napok elé néz a szerelemben ez a három csillagjegy

Három csillagjegy érzelmeiben indul meg változás, amely meghatározó lesz a következő hetek során. A Hold és a játékos Vénusz segíti a Bakot, a Halakat és a Vízöntőt, hogy minden eddiginél jobban ráhangolódjanak valakire, aki fontos az életükben, vagy éppen most válik nagyon fontos részévé.

Bak: fellángol a szerelem

Ha egyedülálló vagy, soha nem érzett vágy lángol fel benned a szerelem iránt. És mindez nem lesz hiába, mert most magad mögött hagyhatsz mindent, ami eddig abban gátolt, hogy ez beteljesedjen. Karnyújtásnyira van, aki téged akar, de most végre egymásra leltek. Izgalmas hónap következik! A párkapcsolatban ez a vágy elmélyíti a szenvedélyt. Képes leszel megnyílni a társad előtt mindennél jobban, és könnyedén túlléptek a közelmúlt vitáin és nehézségein.

Halak: a magabiztosság segít

Megtalálod magadban azt a középutat, amitől magabiztossá válsz, de nem túlzóan öntudatossá. Ez lesz a kulcs ahhoz a kapcsolathoz, amiben nem tudtatok eddig előre lépni. Ha párkapcsolatban élsz, most végre kimondasz olyan dolgokat, amiket eddig magadban tartottál. Ne lepődj meg, nem vita és veszekedés követi! A pároddal úgy tudtok beszélni most a problémákról, ahogy eddig nem, és ez fizikailag és érzelmileg is új szintre emeli a kapcsolatot.

Vízöntő: learatod a munka gyümölcsét

Az előző év, különösen ez év vége intenzív és megterhelő volt számodra. Nem tudtál magadra figyelni, így a vágyaid is háttérbe szorultak, de a szeretteid is. Most szingliként belevághatsz a vágyott ismerkedésbe, de ne ijedj meg a szenvedélyes, romantikus kezdéstől se. Pont azok az energiák érkeznek, amire szükséged van. A kapcsolatod is megsínylette a túlterheltséget, de most lehetőséged van szépíteni. Nem lesz könnyű, de ha a társad túlteszi magát, onnantól ismét szárnyal a szerelmetek.