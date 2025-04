Túszdráma egy Apple üzletben – emberek százezrei követik figyelemmel az eseményeket

Noha csak egy héttel ezelőtt, 2025. április 18-án került a Netflix kínálatába a Túszdráma az Apple Store-ban, egyhamar a nézettségi lista élén találta magát ez a Hollandiából érkező túszthriller. A streamingóriás éppen aktuális sikerfilmje egy három évvel ezelőtti amszterdami túszejtés történetét meséli el, most pedig az is kiderül, mennyi a valóságtartalma a képernyőn látott történetnek.

A Túszdráma az Apple Store-ban a Netflix-filmek listájának élén találta magát elég hamar (Fotó: YouTube/Netflix)

Az igaz történet a Netflix túszejtős topfilmje mögött

2022. február 22-én 17:30 körül egy felfegyverzett férfi, Abdel Rahman Akkad tért be egy amszterdami Apple üzletbe, ahol eredeti terve szerint bolti rablást akart végrehajtani, ám végül ezen változtatott, és túszul ejtett egy 44 éves bolgár állampolgárságú férfit. A szerencsétlen fogoly életéért cserébe Akkad 200 millió euró értékben követelt magának kriptovalutát, és órákra befészkelte magát az üzletbe, ahol összesen 70 ember tartózkodott, ebből négyen egy szekrényben elbújva rejtőztek el a támadó elől. A történet szerencsére happy enddel zárult, ugyanis a bolgár férfi minden bátorságát összeszedve, egy röpke pillanatot kihasználva, mikor a rendőség vizet küldött be a boltban tartózkodóknak, ki tudott menekülni az üzletből, a fogva tartóját arra kényszerítve, hogy elhagyja az Apple Store területét, és üldözőbe vegye. Ez nyújtott lehetőséget a rendőrség számára, hogy az egyik járművük segítségével hatástalanítsa és elkapja az elkövetőt. Akkad végül később belehalt a sérüléseibe.

A történéseket a lehető legpontosabb, több nézőpontból mutatták be az alkotók, ám a neveket megváltoztatták (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Mindent, ahogy történt

A készítők igyekeztek a lehető legjobban visszaadni a valós eseményeket a képernyőn keresztül, így a moziban csak némi fikció lelhető fel. Az egyik társalkotó például nyomozóként dolgozik, és kapcsolatait bevetve a rendőségtől szerzett meg fontos információkat, hogy minél pontosabb legyen adaptálva a sztori. A rendező, Bobby Boermans a TIME-nak adott interjújában árulta el, hogy szerinte miben rejlik az általuk feldolgozott történet érdekessége:

Szerencsére az ehhez hasonló a túszejtések ritkán fordulnak elő Hollandiában. Ettől lesz ez az egész esemény ennyire hátborzongató.

A Túszdráma az Apple Store-ban című filmről nem lehetne azt mondani, hogy ne mutatná be átfogóan a történéséket, hiszen mind a túszejtő, a rendőrök és a foglyok szemszögéből is megismerhetjük az eseményeket. A nézők többségének visszajelzéséből pedig az derül ki, hogy az alkotás kiválóan képes átadni a feszültséggel telített szituációk hangulatát is.