Szőke István: Tokmac az FTC Messije

Megerőltető menetelése közben is esélyesebbnek tűnik a bajnoki címvédő Ferencváros a mai, a Fehérvár elleni bajnokiján. Már a döntetlen is kisebb meglepetésnek számítana a rangadón, a Vidi-győzelemről nem is beszélve.

