Ronaldo: Újra azt csinálom, amit szeretek!

Egy önbizalomtól duzzadó, ereje teljében lévő Cristiano Ronaldót kell majd megállítania a Fradinak. A portugál csillag duplával tért vissza a Serie A-ban a koronavírus-fertőzése után.

Ami a futballkedvelők számára jó hír, a Fradi szempontjából már nem biztos, hogy annyira szívderítő: Cristi­ano Ronaldo visszatért, és ha csak nem sérül meg valamelyik edzésen, szinte biztos, pályára lép a Puskás Arénában a BL má­sodik csoportkörében. A hétvé­gén, Spe­ziában olasz bajnokin ugyanis csereként már lehetőséget kapott a Juventusban, és rögtön duplázott. Mindössze há­rom perc után betalált, majd egy pa­nenkás büntetővel lezárta a meccset (1-4). Az ötszörös aranylabdás 19 napot töl­­tött karanténban, miután elkapta a korona­vírust, de végig tünetmentes volt, és fo­lya­matosan edzett az ott­honában. Teljesítményével pedig rögtön jelezte, a fertőzés jottányit sem vette el a kedvét a futballtól.







Szenzációs formában tért vissza a Juvéba Ronaldo, akit a Messivel való BL- rekorddöntögetési verseny is motivál majd a Fradi ellen © MTI

– A vírus egyáltalán nem viselt meg, így végre visszatérhettem ahhoz, amit igazán élvezek csinálni – értékelt a lefújás után Ronaldo. – Örülök, hogy rögtön két gólt szereztem, de ez nem ment volna a csapat nélkül. Keményen dolgozunk tovább, mert az olasz bajnokság nagy kihívás, a Milannal, a Lazióval és a Napolival is számolni kell.