Rebrov: nem ijedünk meg Ronaldótól!

Újabb nagyvad, a Juventus focicsapata vár a Ferencvárosra a Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában. Szerhij Rebrov legényei hétről-hétre bizonyítják,

nem ijednek meg a jóval magasabban jegyzett, sztárokkal teletűzdelt csapatoktól.

A Barcelona elleni tisztes helytállás után a Dinamo Kijevvel szemben például kétgólos hátrányból állt fel a magyar bajnok, és szerzett értékes pontot. Az ukrán mester kijelentette: játékosait felvillanyozza, hogy hétről-hétre olyan klasszisok ellen lépnek pályára, mint Lionel Messi vagy a koronavírusból felépült Cristiano Ronalo.

Sztárokkal rohamoz a Juve

Félelmetes támadósorral megy neki a Fradinak a Juventus. Egy ötszörös aranylabdás, Eb-győztes portugál, egy lengyel felmenőkkel rendelkező argentin és egy spanyol klasszis is az olasz együttes rendelkezésére áll. A három csatár egyszerre sosincs a pályán, így minden bizonnyal ezúttal is ketten rohamoznak majd a meccs elejétől, a harmadik pedig csereként kaphat lehetőséget. Persze magyar oldalon is vannak olyan futballisták, akiktől extra teljesítményt várhatunk. Tokmac és/vagy Boli bármikor beveheti a torinóiak kapuját, Dibusz pedig kivédheti a sztárok szemét.