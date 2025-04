Szoboszlai Dominik is megszólalt a mámoros este után, egy mondattal üzent

Vért izadva nyert a Liverpool focicsapata a városi rivális Everton ellen az angol bajnokságban. Az 1-0-s siker során Szoboszlai Dominik végig a pályán volt, s számára is fontos volt ez az este: négy vesztes meccs - kettő a Liverpoollal és kettő a válogatottal - nyert újra csapatával. Nem véletlen, hogy az öltözőbe beérve hatalmas ordított.

Szoboszlai rég várt a siker ízére Fotó: Magyar Nemzet

A fontos győzelemmel a Pool továbbra is 12 pont előnnyel vezeti a bajnokságot az Arsenal előtt. Nyolc forduló van hátra, alapesetben négy győzelem elég is lehetne a bajnoki címhez. Szoboszlai maga is a nagy álmáról írt közösségi oldalán:

Újabb lépés a célunk felé

- üzente a középpályás egyértelműen a bajnoki címre utalva.

Szoboszlai lehet az első

Amennyiben a Liverpool bajnok lesz, Szoboszlai Dominik lesz az első magyar, aki diadalmaskodik a Premier League-ben. Topligában utoljára eddig Lisztes Krisztián ért fel a csúcsra, ő 2004-ben a Werder Bremennel nyerte meg a Bundesligát.

Hirdetés: Csaknem az egész ország imádja a Premier League-t. Ez elsősorban Szoboszlai Dominiknak és Kerkez Milosnak köszönhető. A szigetországi topliga fordulóról fordulóra megmozgatja a hazai szurkolókat, és jelentős réteg kezdett nyitni a fent említett magyar válogatott játékosoknak köszönhetően a labdarúgás felé. A TippmixPRO számtalan fogadási lehetőséget kínál a Premiere League-ben is. Részletek itt!