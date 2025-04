Megtörténik, amire senki sem gondolt, családja előtt avatják királlyá a világ legjobb góllövőjét

Alekszandr Ovecskin, a Washington Capitals orosz sztárja - itteni idő szerint szombat hajnalban - beállította a legendás Wayne Gretzky 894 gólos alapszakaszcsúcsát, miután kétszer volt eredményes a vendég Chicago Blackhawks elleni 5-3-as siker alkalmával az észak-amerikai profi jégkorongligában. A 39 éves sztár vasárnap a New York Islanders ellen végleg megdöntheti a kanadai hokilegenda gólrekordját.

Ovecskin vasárnap megdöntheti a gólrekordot Fotó: Jess Rapfogel

"Még mindig remegek egy kicsit, nem tudom elhinni. Jó, hogy itt van a családom, az édesanyám, a feleségem, a gyerekeim, az apósom, és rengeteg barátom jött el sok különböző városból. Ez már történelem, különleges" - mondta Ovecskin.

Az 1999-ben visszavonult Gretzky személyesen gratulált az orosz támadónak a rekordbeállításhoz és vasárnap is a helyszínen fog szurkolni neki a New York Islanders otthonában.

"Nagyon büszke vagyok, hogy egálra állunk. Ezzel még 24 órán keresztül együtt tudok élni, hiszen még mindig mondhatom, hogy holtversenyben vagyunk" - mondta Gretzky, akiről Ovecskin elárulta, sms-t kapott tőle a Chicago elleni meccs előtt, a kanadai azt írta, három gólt vár tőle, amivel megdöntötte volna a rekordját.

Ovecskin hálás Gretzkynek

"Épp tegnap beszéltem a családommal, és az apósom kérdezte: "Hogyan tartod meg az energiádat? Én meg csak annyit mondtam: 'Csak élvezem', mert ez egy hatalmas lehetőség. Ez a történelem. Rengeteg figyelem. A barátaim imádják, ti is imádjátok, és ez nagyszerű a városnak, és a hokinak, mert a sportcsatornákon erről beszélnek" - fogalmazott Ovecskin. - Mindig hálás leszek, és köszönöm Wayne Gretzkynek, hogy támogatott, hogy mindig azt a tanácsot adta, hogy legyek türelmes, ne hozzam magam stresszhelyzetbe. Most boldog vagyok. Nem tudom, milyen érzéseim lesznek holnap, de most boldog vagyok."

A New York Islanders-Washington Capitals mérkőzést vasárnap, itteni idő szerint 18.30-kor játsszák. Ha Ovecskin gólt szerez, azzal megdönti Gretzky rekordját, és az NHL történetének legjobb góllövője lesz.

Videón a rekord beállítása