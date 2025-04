Nagy Ádám nem adja föl az álmát, küzd a végsőkig: "Egyedül maradtam, de..."

Utóbbi két meccsén csak egy pontot szerezve Nagy Ádám csapata messzire került a közvetlen Serie A-ba jutástól az olasz labdarúgó-másodosztályban. A sérüléséből felépült magyar középpályás a Speziát sújtó nehézségek ellenére is elszántan küzd tovább az álmáért, a topligába kerülésért.

Nagy Ádám tovább küzd a topligába jutásért és a válogatottságért Fotó: NurPhoto via AFP

Pedig rájár a rúd Nagyra és klubcsapatára is. A 88-szoros válogatott futballista legutóbb nem kapott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól (hasonlóra legutóbb 5,5 éve, 2019 őszén volt példa), a Spezia keretében pedig egyedüli bevethető szervező középpályásként maradt a vasárnapi, Sampdoria elleni hazai bajnoki mérkőzés előtt.

Kidőltek Nagy Ádám társai

"Salvatore (Esposito) és Duccio (Degli Innocenti) híján is mindent megteszek, hogy győzelemhez segítsem a csapatot a Sampdoria ellen. Teljesen felépültem, bár a bokasérülés akkor is zavaró lehet, ha azt hiszed, hogy már túl vagy rajta, de úgy érzem, most már jól vagyok. Egyedüli játékmesterként remélem, hamarosan visszatérhetnek a társaim, de adig is a maximumot nyújtom. A lényeg, hogy végre sorozatban arassuk a győzelmeket"

– idézte a TuttoMercatoWeb Nagy Ádámot, aki tehát még reménykedik a Pisa megelőzésében, és újra jó formába lendülve az őszi világbajnoki selejtezőkre készülő magyar válogatottba is visszatérhet a júniusi barátságos meccsekre.

Hét fordulóval a szezon vége előtt a Spezia 8 pontnyi hátrányba került Nagy korábbi csapata, a második Pisa mögött, az éllovas Sassuolo előnye pedig 17 pont a harmadiktól. A Serie B első két helyezettje feljut, a harmadik élvonalbeli helyért a 3-8. csapatok mérkőznek meg a rájátszásban.