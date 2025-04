Gulácsiék nem fognak örülni, Lőw Zsolt végleg tisztázta a jövőjét Lipcsében

Nyugodtan nevezhetjük sikertörténetnek Lőw Zsolt eddigi pályafutásának első vezetőedzői megbízását, ugyanis az RB Leipzig csapatát máris a BL-indulást érő negyedik helyre kormányozta a Bundesligában. Két meccsből kettőt megnyert, már csak 3 pont a hátrányuk a dobogós Eintracht Frankfurt mögött és szombaton az utolsó helyen álló Kielt fogadják. Nem kizárt, hogy a zsinórban harmadik sikerükkel – még ha ideiglenesen is –, de felléphetnek a 3. helyre. Lőw az RTL-nek adott interjújában kijelentette, bármennyire is azt szeretnék a klubnál, hogy nyártól végleg maradjon, a szezon végén mindenképpen távozik, és visszatér az eredeti munkájához a Red Bull Globalhoz.

Gulácsi Péter (balra), Orbán Willi és új magyar vezetőedzőjük, Lőw Zsolt, akit imádnak a játékosai / Fotó: rbleipzig.com

Lőw Zsolt nyáron visszatér az RB Globalhoz

A bajnoki sikereket látva, nem véletlen, hogy a lipcsei klubnál szinte mindenkiben felmerült, hogy a 45 éves, korábbi magyar válogatott labdarúgó ne csak az eredetileg megbeszélt időpontig – a bajnoki szezon végéig –, hanem a következő években is legyen az RB Leipzig vezetőedzője. Lőw most ismételten kijelentette, csak a bajnokság végéig marad, így nyártól biztosan nem ő lesz a csapat vezetőedzője.

– A megállapodás a klubbal arról szól, hogy nyárig, tehát a szezon végéig maradok vezetőedző. Ez egy teljesen tiszta vállalás volt a részünkről, mindenki így szerette volna, és ezen nem is szeretnék változtatni. Nyáron befejezzük itt a munkát és visszatérünk a Red Bull Globalhoz, végezzen akárhol a Bundesligában a csapat – állította határozottan a magyar szakember.

Jürgen Kloppot hiába csábítja a Real Madrid és a brazil szövetség, marad a Red Bullnál / Fotó: picture alliance

Kizárt, hogy Klopp távozzon

Ugyanakkor azt a sajtóhírt is cáfolta, hogy a Red Bull jelenlegi szakmai vezetője, Jürgen Klopp – akit a Real Madrid mellett a brazil válogatottal is szóba hoztak – elhagyná a jelenlegi munkaadóját, Lőw biztos abban, hogy marad és visszavárja őt is a stábjába.

– Kizártnak tartom, hogy Jürgen Klopp felálljon és elmenjen a Red Bulltól. Ha valaki, hát ő nem az az ember, aki egyik helyről a másikra ugrál, méghozzá rövid időn belül. Nagyon megfontolt és jó döntést hozott akkor, amikor elvállalta, hogy ő legyen a Red Bull szakmai vezetője a labdarúgást tekintve. Azt látom, hogy egyáltalán nem unatkozik új feladatkörében, hanem boldog, és amikor mi is visszatérünk majd hozzá, együtt hegyeket leszünk képesek megmozgatni – mondta Lőw Zsolt.