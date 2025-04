Hoppá! Ingyen nézheted a BL idei elődöntőit és döntőjét

A végéhez közeledik a labdarúgó Bajnokok Ligája idei sorozata,már csak a két elődöntő oda- és visszavágói, illetve a finálé van hátra. A focirajongók azonban örülhetnek, ugyanis a közvetítési jogok hazai tulajdonosa, az RTL úgy döntött, hogy a fizetős streamingcsatornáján kívül a főcsatornán, ingyenesen is mindenki láthatja a hátralévő öt BL-találkozót élőben.

Az Internazionale BL-elődöntőjét a Barcelona ellen ingyen nézhetik meg a nézők (Fotó: ISABELLA BONOTTO / AFP)

A Magyar Nemzet azt írja, hogy az RTL Magyarország a 2024/2025-ös idény kezdetétől szólóan három évre szerezte meg a Bajnokok Ligája (BL) hazai közvetítésének jogait, ám eddig a szurkolóknak külön előfizetésre (RTL+) volt szükségük, hogy ne maradjanak le az eseményekről, ami nem kis háborgáshoz vezetett.

A GVH sem hagyta figyelmen kívül a helyzetet

További gondot okozott, hogy volt olyan alapszakaszbeli forduló, hogy a 18 találkozóból az RTL+ kínálatában csupán tíz volt elérhető a szurkolók számára. Az ügyben éppen ezért a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) is vizsgálódott. Az RTL azt elismerte, hogy az alapszakasz zárófordulóját követően az RTL+ ügyfélszolgálatára érkeztek panaszok, de szerintük egyrészt nem számottevő mértékben, másrészt jogtalanul.

Következetesen kommunikáltuk eddig is és ezután is, hogy 192 élő UEFA Bajnokok Ligája-meccset adunk a szezonban a 203-ból, tehát csaknem az összeset, de nem mindet

– tudatta a csatorna, ez azonban nem volt nagy vigasz a csalódott szurkolók számára.

Jó hírek jöttek

Most az RTL bejelentette, hogy az idei BL-szezonból hátralévő öt találkozót – az Arsenal–PSG és Barcelona–Internazionale elődöntők oda- és visszavágóit, valamint a döntőt – teljesen ingyenesen, a főcsatornán is megnézhetik élőben a szurkolók. Ezek közül a négy elődöntős meccs ingyenes elérése kedvezmény, hiszen a döntő ingyenes közvetítése törvényes előírás, hiszen a BL-döntő is azon mérkőzések sorába találkozik, amelyről a törvény rendelkezik. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy az RTL+ Premiumon hosszabb stúdiós körítéssel élvezheti mindenki a meccseket. A most kedden és szerdán a 21.00-kor kezdődő találkozók előtt a fizetős csatornán már 20.15-kor, míg a főcsatornán 20.45-kor kezdődik el a felvezető műsor, majd mindkét helyen jön a találkozó közvetítése.

