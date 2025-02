Szoboszlai Dominik mosolyogva fogja a fejét, új szerepet kapott Liverpoolban

Anglia két legjobb formában lévő csapata játszik egymással szombaton a bajnokságban. A Bournemouth-Liverpool meccsen (16.00, Spíler1 TV) két magyar is érintett, Kerkez Milos együttese novemberben, Szoboszlai Dominik gárdája szeptemberben kapott ki utoljára a Premier League-ben.

Egymásnak feszül Szoboszlai és Kerkez Fotó: Andrew Matthews - PA Images

Szoboszlai Dominik rápihent a találkozóra, ugyanis el sem kellett utaznia a gárda eindhoveni BL-találkozójára. Lemaradt a túráról a csapatkapitány Virgil van Dijk, és a Pool legnagyobb sztárja, Mohammed Szalah is. Van Dijk és a magyar középpályás így is kapott feladatot: a Liverpool felületein ők mutatták be a Vörösök legújabb, tavaszi edzőfelszerelését. Az Instagram oldal nyitófotóján Szoboszlai fogja a fejét, mosolyogva pózol a holland hátvéd mellett. Az angol klub tehát új szerepben próbálta ki, Szoboszlai mezmodellnek is tökéletes.

Kemény meccsek Szoboszlai előtt

A Liverpool a Bournemouth elleni bajnoki után sem lazsálhat. Csütörtökön a Tottenham érkezik az Anfieldre, a Ligakupa visszavágójára. Az első meccset a címvédő Pool 1-0-ra elveszítette.