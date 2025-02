Beindult a szurkolók fantáziája, Szoboszlaiból mesefigura lett

Szoboszlai Dominik legutóbb a decemberi, Tottenham Hotspur elleni (6-3) parádés játékával hívta fel magára úgy a figyelmet, mint vasárnap, a Manchester City ellen. Akkor, Londonban a gólja és gólpassza mellett még két Liverpool-találatban is vastagon benne volt – most pedig a félelmetes mezőnymunkája mellett előbb Mohamed Szalah vezető találatát készítette elő mesterien, majd visszakapta az asszisztot az egyiptomitól, és ballal maga állította be a 2-0-s végeredményt. Szoboszlai játékát mémek tömegével méltatták a közösségi oldalakon a fantáziadús rajongók.

Szoboszlairól újra sokaknak eszébe jutott a Liverpool legendás 8-asa, Steven Gerrard Fotó: Catherine Ivill - AMA

Az alábbiakban ezekből a Szoboszlai-mémekből csemegéztünk

Egy halmazábra például azt szemlélteti, hogy Szoboszlai jóformán csak a kapusnak nem segít be, de ő mindhárom csapatrész közös metszete, azaz mindenhol ott van, ha szükség van rá: Ryan Gravenberchnek a középpályán, Mohamed Szalahnak a csatársorban, Virgil van Dijknak pedig a védelemben segít.

"Szoboszlai ebben a szezonban": összemontírozva a Liverpool legendás 8-asa, Steven Gerrard képével:

A Manchester City veterán belga világsztárja, Kevin De Bruyne és a hasonló poszton villogó Szoboszlai összehasonlítása így fest a Kung Fu Panda mesefiguráival:

Szoboszlai... Vagy ha jobban megnézzük, inkább Gerrard?!

Légiósunk úgy bejátszotta az egész pályát, hogy egy mém szerint az első félidőben így festett a hőtérképe:

...és így sprintelt a többiekhez képest még a 90. percben is:

...vagy inkább úgy, mint a felejthetetlen filmbéli karakter, Forrest Gump?

Újabb variáció a hajdani közönségkedvenc, BL-győztes Gerrard és Szoboszlai összehasonlítására:

Dominik Szoboszlai this season 😁 pic.twitter.com/RU4dC9T9CX — 𝑱𝒐𝒔𝒉𝒖𝒂 𝑶𝒎𝒆𝒉 🇳🇬 (@joshuairuka06) February 23, 2025

Nem akármilyen luxus "géppark" a Liverpool középpályája, Alexis Mac Allisterrel, Ryan Gravenberchhel és Szoboszlaival: