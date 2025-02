Kiderült, Cristiano Ronaldo már a fiával izzad együtt

Az egész világ csodálja, hogy a minap 40 éves Cristiano Ronaldo milyen tökéletes testfelépítéssel rendelkezik még most is. Az ötszörös aranylabdás futballista e jeles alkalomból edzésmódszereiről nyilatkozott. Elmondta ,a konditerembe már vele tart fia, Cristiano Jr. is.

Apa és fia együtt edz Fotó: Getty Images

A hét öt napján napi 4 órát dolgozik az edzőtermében, ahová kedvese, Georgina is elkíséri, sőt, újabbanfia, akinek a felsőteste kifejezetten sportos, látható a Daily Mail-ben.

Cristiano Jr általában alkalmanként kétperces bontásban hajt végre ötféle erősítő gyakorlatot. Csak az nem teszik, amikor kólát iszik, és mellé nasit ropogtat...

– zsémbelődött az idősebbik Ronaldo.

Állóképessége javításához nagyban hozzájárul az étrendje, amitől olyan szálkás az izomzata, mint húsz évvel ezelőtt volt. Jelszava: cukor semmi, szénsavas italokhoz nyúlni tilos. Ugyanakkor csirkéből annyit fogyaszt, amennyire gusztusa támad, a halétel is gyakori, mindehhez friss zöldség dukál.

A kerek évforduló kapcsán elárulta: pályafutása során a Real Madridnál érezte magát a legjobban, 80 ezer „királyi” drukkerét máig képtelen feledni.