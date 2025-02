Feketébe borul a magyar nemzet szíve: világbajnoki bronzérmesünk hunyt el

Sajnos szomorú hírt kaptunk, elhunyt az egri tájfutósport egyik legendás alakja, a világbajnoki bronzérmes Boros Zoltán.

Öt alkalommal választották az év tájfutójának Magyarországon, és ötször nyert egyéni magyar bajnoki címet. Aktív élversenyzőként vállalt különböző sporttisztviselői feladatokat vállalt, a rendszerdváltás után egy ciklusban a MTFSZ alelnöke lett, 1990-től pedig a Heves megyei szövetség főtitkáraként is dolgozott a sportágért. A szövetség 50. évfordulója alkalmából őt is beválasztották a fél évszázad ötven meghatározó személyisége közé. Szeretett utazni és versenyezni, a tavalyi évben is számos alkalommal találkozhattunk vele a bajnokságokon, a Hungária Kupán vagy más eseményeken.



Boros Zoltán 76 éves volt. Ezúton fejezzük ki családjának őszinte részvétünket, együttérzésünket és osztozunk fájdalmukban

- írja a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség.