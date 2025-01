Tyson után még egy nagy visszatérés? Klicsko 49 évesen bokszolhatna újra

Az egykori rettegett kiválóság, az ukrán Volodimir Klicsko a championat.ru híre szerint ismét visszatér a profi ökölvívásba. Az Acélkalapács becenevű profi nehézsúlyú régóta forgatta azt a fejében, hogy Tyson Fury-n revansot venne tíz évvel ezelőtti vereségéért, de mivel a brit végleg visszavonult, ezért többé nem pofozkodhatnak egymással.

Klicsko hosszú idő után térne vissza Fotó: AFP

Tom Loeffler promóter azt nyilatkozta, a márciusban negyvenkilencedik születésnapját ünneplő ukrán sportemberről, hogy kiváló formának örvend. Kérdés, a klasszis öregfiút mi vitte rá erre a döntésre? Elvégre aligha van reménye egy újabb vb-öv megszerzésére, sokkal inkább a hivatásos ökölvívás rendezői közé bekapcsolódott Szaúd-Arábia által a klasszisoknak kínált óriási összegek jelentenek számára vonzerőt. Tudni kell, az idős bajnokok rendre pórul járnak, elég itt csak arra utalni, hogy az influenszer Jake Paul tavaly novemberben kipofozta a ringből Mike Tysont. Ami arra bizonyíték, hogy kevés a kiváló állóképesség, ha az ifjabb bokszolók gyorsabbak és jelentősebb az ütőerejük is.

Persze Klicsko talán a pénzen kívül esetleg arra is gondolhat, hogy ő legyen minden idők legidősebb bokszvilágbajnoka. Azt a címet jelenleg Bernard Hopkins birtokolja, aki 49 évesen is szerzett még vb-övet. Ha Klicsko sikerrel is folytatná felkészülését, az egyesített címért azért nem kíván meccset vállalni, mert a szintén ukrán Olekszandr Uszik állna az útjába, márpedig honfitársával nem kíván vetekedni. Az IBF-szervezet büszke öve viszont elérhető, jelenleg azt a brit Daniel Dubois tartja a fiókjában.

Nyolc éve nem bokszolt Klicsko 2015. november 28-án pontozásos vereséget szenvedett Fury-tól, így elveszítette egyesített bajnoki címeit, valamint több, mint 10 évig tartó veretlenségét. Utolsó mérkőzését 2017. április 29-én vívta Londonban, és azon kiütéses vereséget szenvedett a brit Anthony Joshuától.