Mágikus tinik ijesztenek rá Szoboszlaira és Marco Rossira

2024 márciusában Szoboszlai Dominik tizenegyesgóljával 1-0-ra legyőzte a törököket a németországi Európa-bajnokságra készülő magyar labdarúgó-válogatott. Marco Rossi szövetségi kapitány csapata idén is a honfitársa, Vincenzo Montella dirigálta Törökországgal csap majd össze márciusban – de immár oda-visszavágós párharcban, amelynek tétje a Nemzetek Ligája A-divízióban maradásunk lesz. Hogy a mieinknek nem lesz könnyű dolguk, azt már tavaly láthattuk a Puskás Arénában, de az ellenfél egy évvel tapasztaltabban még veszélyesebb lehet, hiszen a legjobbjai még mindig rohamosan fejlődő tinédzserek.

Szoboszlaiék ellen készül Yildiz (szemben) és Güler Fotó: Anadolu via AFP

A Rossi-csapatban újabban a legutóbb egy percre becserélt Gruber Zsombor a legfiatalabb a maga 20 évével, a török válogatott keret benjáminja, Yasin Özcan (Kasimpasa) még csak 18 éves, de a 2005-ös "arany" korosztályt öt (!) 19 éves tehetség is képviseli. Közülük Semih Kilicsoy a Besiktasban, Cihan Canak a Trabzonsporban bontogatja a szárnyait. Can Uzun ellenben Németországban légióskodik: ősszel 14 tétmeccsen játszott az Európa-ligában is menetelő Bundesliga-élcsapat Eintracht Frankfurtban.

Szoboszlaiéknak rájuk kell majd ügyelniük

A két legnagyobb név, a török szurkolók kedvencei mégis Arda Güler és Kenan Yildiz. Mindkét támadó értékét 45-45 millió euróra (18,7 milliárd forint) saccolja a Transfermarkt, ezzel megelőzik az Inter-sztár Hakan Calhanoglut is.

A jobbszélső Gülert 2023 nyarán csodagyerekként vette meg a Real Madrid a Trabzontól 20 millió euróért (8,3 milliárd forint). A török válogatottban már 18 meccsen játszott és három gólt szerzett – az Eb-n, Grúzia ellen (3-1) például ilyen mesterit:

Güler ebben a szezonban 21 tétmérkőzésen játszott ugyan a Realban (3-3 gól és gólpassz a mérlege), de miután sokszor csak csereként, most olyan csapatok igazolnák le, mint például az Arsenal, az Aston Villa, a Leverkusen és a Juventus.

A balszélső Yildiz éppen a Juve-drukkerek legújabb kedvence. A torinói csapatnál sokan a példaképe, Alessandro Del Piero örökösét látják benne, nem csak a rá emlékeztető gólöröme, de a hasonló cselei és góljai miatt is.