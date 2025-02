– Az a helyzet, hogy amikor végre a kezeim közé kaparintottam Michaelt, egy részem arra gondolt: 'Ő csak egy srác...' És amikor láttam az arcát, csak Pault láttam magam előtt. Mindketten 1969 januárjában születtek, 26 nap volt köztük... És hirtelen megenyhültem – mondta.

Derek Warwick szerint ma mindkettejüket kizárnák (Schumachert a pályán, őt az azon kívüli tetteiért), de akkor csak figyelmeztetésben részesültek:

– A stewardok nagy vizsgálatot indítottak. Akkor mindenki egyetértett velem abban, hogy helytelenül viselkedett, amikor belémhajott, veszélyes, különösen alattomos és sportszerűtlen volt – pláne azután, hogy a családunk tíz nappal előtte temette el Pault.

Schumit akarata ellenére bocsánatkérésre kötelezték, de azzal csak még inkább leírta magát Warwick előtt:

Végül pár órával a futam előtt átjött a Jaguar-garázsba. Ez volt az a pont, amikor emberileg minden maradék tiszteletemet elveszítette.

Nyilván tisztában volt a traumával, amin átmentem, és hogy milyen közel állt hozzám a kisöcsém, mennyire nehéz volt egyáltalán ott lennem. Elvégre neki is volt egy öccse, aki éppen akkoriban lett ismert a gokartsportban. Mégis, ő csak elmotyogott egy s-betűs szót (sorry, azaz sajnálom - a szerző), majd elment anélkül, hogy a szemembe nézett volna, kezet nyújtott vagy esetleg megölelt volna. Sokkal többre tartanám, ha egy vállrándítással csak annyit mondott volna: 'tudod mit, Warwick, egy s*gg vagyok, tudom, miken mentek át a családoddal, a pillanat hevében történt, sajnálom'. Csak ennyi kellett volna. De semmi ilyesmit nem mondott. Mélységesen kifejezéstelen volt – panaszolta a most 70 éves Derek Warwick, hozzátéve: azóta is megvan a véleménye Michael Schumacherről.