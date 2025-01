"Bevallom, megkönnyeztem" – Dér Heni megható bejelentést tett

Dér Heni televíziós műsorban használt, több versenyző és sztár által aláírt kesztyűje hatszázezer forintért kelt el az óév utolsó napjaiban, ezzel pedig egy nehézsorsú család egész éves támogatása valósulhat meg a Hajós István által alapított Egy lépéssel több alapítvány közreműködésével.

Dér Heni kesztyűje 600 ezer forintért kelt el Fotó: HAFRAZS

– Sikerült a tervünk, és egy egész évre örökbefogadtunk egy családot az Egy lépéssel több alapítványon keresztül – újságolta az örömhírt az árverés egyik ötletgazdája, Berkes Ádám, aki a Golden Muay Thai SE vezetőedzőjeként Dér Heni felkészülését is segítette egy televíziós produkcióban. – Már meg is érkezett a felajánlott 600 ezer forint a kesztyűért. A támogató megkért minket, a személyét ne fedjük fel, csendben szeretné intézni a dolgot, a kérését pedig tiszteletben tartjuk. Az emberekben ott van még a jó, akármennyire is próbálják elnyomni a világban. Sok visszajelzést, támogató szót kaptunk arról, mennyire jó kezdeményezés. A legfontosabb pedig az, micsoda sikerrel zártunk. Ez egyértelmű motiváció és energia ahhoz, hogy az előttünk álló egy évben is hasonló kezdeményezések élére álljunk.

Berkes Ádám hozzátette, a szeptemberre tervezett IV. Golden Muaythai Gála bevételének egy részét ugyancsak az Egy lépéssel több alapítvány számára ajánlják fel. Dér Heni elárulta, az első napok után szkeptikus volt, sikerrel járnak-e, a végeredményt illetően azonban elégedett.

Tóth György, Hajós István, Berkes Ádám és Dér Heni Fotó: HAFRAZS

– Minden erőmmel azon dolgoztam, hogy a lehető legtöbb pénzt tudjuk összegyűjteni. Azért ambivalensek mégis az érzéseim, mert eleinte, noha egy kattintás lett volna, nem igazán indultak el a megosztások. Ez picit szomorúvá tett kezdetben.

De a sors, vagy a jó isten, ha lehet így mondani, besegített, mint mindig, amikor kell, és szenteste befutott a kesztyű új tulajdonosa.

Először nem is hittem a fülemnek, mikor meghallottam a licitet – idézte fel az énekesnő.

Dér Heni: "Nem véletlen, hogy épp szenteste történt mindez!"

Az eredetileg 50 ezer forintról induló licitnek 300 ezer forintos célértékkel futottak neki. Ehhez képest jött össze a több mint félmillió forint.