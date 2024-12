"Emlékei még nem tértek vissza" - lefotózták a súlyos beteg Ónodi Henriettát

Idén márciusban kapott infarktust a Floridában élő Ónodi Henrietta, súlyos agykárosodást is szenvedett. Az 1992-es barcelonai olimpia tornász aranyérmese azóta ápolásra szorul, s Amerika mellett itthonról is gyűjtenek pénzt a gyógykezelésére. Nővére folyamatosan tájékoztatja a közvéleményt az állapotáról, a mostani beszámolója szerint Henrietta fokozatosan javul.

- Továbbra is fizioterápiás gyakorlatokat végez és terápiákat kap, és mi biztató javulást tapasztalunk. Heni már képes megfogni a poharakat és önállóan enni. Képes felülni az ágyban, megfordulni, és önállóan mozgatni a lábait. Ezen kívül újra tanul kommunikálni, és büszkén mondja teljes nevét: Henrietta Ónodi. Továbbá, Heni most már egyéb dolgokat is tanul: számolni is elkezdett, összeadni és kivonni.

Bár a múltbéli emlékei még nem tértek vissza, mindannyian bízunk benne és idővel helyreállnak

– írta a közösségi oldalán Ónodi-Klausler Barbara, aki ezúttal egy fényképet is megosztott. A bajnoknő a gyermekeivel látható a képen.

Barbara hozzátette, a család hálás minden segítségért, pozitív üzenetért, ami feléjük érkezik - írja az Origo.