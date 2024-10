Szoboszlai szerenádot kapott - így reagáltak élőben a társai az eljegyzésére

Szoboszlai Dominik hétfőn még a magyar labdarúgó-válogatott színeiben duplázott Bosznia-Hercegovina ellen a Nemzetek Ligája negyedik fordulójában, szerdán pedig már Budapesten kérte meg barátnője, Buzsik Borka kezét. A 23 éves futballista azóta visszatért Liverpoolba, és már a csapattal készül a vasárnap délutáni (17:30, Spíler1), Chelsea elleni rangadó a Premier League-ben. A Liverpool edzőközpontjába visszatérve a csapattársai élőben is reagáltak az eljegyzésre.

Szoboszlai Dominikkal (jobbra) óriásit trollkodott Andy Robertson (balra) Fotó: AFP

Szoboszlai újfent begyűjtötte a gratulációkat, Andy Robertson azonban egészen különleges módon szerenádot adott neki. A balhátvéd egy rögtönzött Taylor Swift-dallal kedveskedett Szoboszlainak: "Marry me szoboszlai you'll never have to be alone" - énekelte a skót válogatott focista, azaz

Gyere hozzám Szoboszlai, és soha nem kell egyedül lenned.

Back in the building 👋😁 pic.twitter.com/lLjEkEHLCO — Liverpool FC (@LFC) October 18, 2024

Szoboszlaiéknál pazar a hangulat

Végül a videó végén Robertson nagy örömmel tudatta a világgal, hogy Szoboszlai nem tudott ellenállni a szerenádnak és igen mondott, szúrta ki az Origo. A csapatnál láthatóan remek a hangulat, az összetartásra pedig a hétvégén nagy szükség lesz, a Chelsea ugyanis a legutóbbi hat bajnokiján veretlen maradt és kezd visszatérni a régi önmagához.